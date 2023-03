Tomašević i ekipa vladaju Zagrebom kao sekta. Od osamostaljenja u Hrvatskoj ovo nismo imali

U potpunoj tajnosti okupilo se vodstvo stranke-pokreta na nejavnom mjestu. Upalili su se kompjutori i uspostavio videolink s odabranijma i održani su izbori za novo vodstvo. Nitko nije progovorio, niti se informacija o probila u javnost. Tako su otprilike izgledali izbori, ne u nekoj sekti ili tajnom društvu, nego u jednoj od pobjedničkih političkih platformi koje su zadobile vlast u Zagrebu.



Bilo je to krajem prošle godine, a izbori su to bili u platformi "Zagreb je naš", kojoj pripada i sam gradonačelnik Tomislav Tomašević. Objašnjenje za ilegalu je bilo "pa uvijek to tako radimo". Svega par mjeseci poslije toga, novinarka Večernjeg lista slučajno saznaje da pobjednička i vladajuća platforma Možemo! za dva tjedna održava izbornu konvenciju. Predstavljanje kandidata i njihovih izbornih programa, kao i sam proces biranja održat će se također u tajnosti, bez medija.