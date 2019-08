Toksikologinja objasnila zašto se na početku govorilo o trovanju hranom

Ivan Komar s Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu nije želio nagađati odakle se plin pojavio na brodu Atlantia jer ne poznaje konfiguraciju strojnog kompleksa, no naglasio je da uvijek postoji mogućnost da zbog neispravnosti ispušnog sustava brodskih motora dođe do propuštanje ispušnih plinova.

- Svaki brod podliježe redovitom održavanju, na prvo mjesto su oprema i uređaji za sigurnost broda - protupožarna oprema i oprema za spašavanje. No tu spadaju i takozvana kritična oprema čija disfunkcija može dovesti do opasnost i brod i ljude na brodu. U tu istu opremu spadaju i ispušni vodovi brodskog motora. Neispravan ispušni vod osim propuštanja otrovnih plinova može dovesti i do požara na brodu. Treba održavati i brodske motore - po stanju i po odrađenim radnim satima te klimatizacijski sustav na brodu - upozorio je dr. sc. Komar u razgovoru za HRT.

Toksikologinja Maja Keprn je objasnila zašto se na početku govorilo o trovanju hranom.

- Ako se ne posumnja odmah na ugljikov monoksid, prvi simptomi su slični kao i kod trovanja hranom - vrtoglavica, mučnina, povraćanje... Sam tijek razvoja prvih simptoma je vremenski vrlo različit - kod trovanja hranom to može trajati duže, čak i do 36 sati, ovisno o organizmu, o tome koliko i što je osoba pojela. Kod ugljičnog monoksida je sve puno brže. No ako su ljudi svjesni - ne spavaju u tom trenutku, ta mučnina ili povraćanje se može pripisati nečim drugim pa se sve može i zanemariti. Zato češće ljudi stradavaju pri spavanju - naprosto nisu svjesni što se događa - istaknula je.

Keprn je za HRT kazala i kako se iz organizma istiskuje kisik koji je bitan za funkciju našeg organizma.

- A posebno osjetljivi organi su mozak i srce i kada to dvoje počne otkazivati slijed se samo nastavlja - rekla je i naglasila da su vrlo često posljedice kod teških slučajeva trajne.