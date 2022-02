Tko je odgovoran što bolnice, poduzetnici, pučke kuhinje... plaćaju visoke račune

Preuzeli ste odgovornost za Gradsku plinaru onog trenutka kad ste preuzeli Zagreb. I sasvim je nebitno tko je bio direktor do prije mjesec, dva ili pet. Riječi su to ministra gospodarstva Tomislava Ćorića upućene zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću po pitanju visokih računa za plin koji posljednjih tjedana stižu na adrese raznih poduzetnika, ali i samostana, pučkih kuhinja, bolnica...



Odgovor je to pak na Tomaševićeve optužbe da je cijelu stvar, njegovim riječima, "zakuhao" – HDZ-ovac, odnosno Igor Pirija, donedavni direktor Gradske plinare Zagreb – Opskrba (GPZO) kojeg je zbog toga i smijenio.