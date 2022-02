Tko će sjesti u Horvatovu fotelju? Partneri žele stručnjaka, HDZ traži političkog 'teškaša'

Nakon neuspjeha plana premijera Andreja Plenkovića da se novim ministrom graditeljstva, umjesto uhićenog Darka Horvata, imenuje predsjednika HNS-a Stjepana Čuraja, Banski su dvori krenuli u potragu za novim kandidatom za ministra, koji bi udovoljio zahtjevima koalicijskih partnera. Čurajevom imenovanju su se, podsjetimo, dan prije na koalicijskom sastanku usprotivili predstavnici HSLS-a i Reformista, nakon čega je dogovoreno da će resor koji skrbi za obnovu poslije potresa u Zagrebu i Banovini i dalje ostati odgovornost HDZ-a.

Udruge pisale premijeru

Koalicijski partneri pritom su tražili da novi ministar bude stručnjak koji će znati odgovoriti zahtjevima posla kroz koji će se u idućim godinama potrošiti milijarde kuna, a s istim apelom prema premijeru izišla su i strukovna udruženja arhitekata i građevinara. U utorak izdanom apelu Društva arhitekata Zagreb jučer su se pridružili i inženjeri građevinarstva, a njihova komora i savez obratili su se pismom premijeru Plenkoviću, apelirajući da novi ministar bude uistinu stručna osoba iz područja graditeljstva, s odgovarajućim projektnim i menadžerskim iskustvom. Pred Hrvatskom je, upozravaju, u graditeljskom smislu možda i najizazovniji zadatak u povijesti i godina koja nam pruža šansu da na najbolji način iskoristimo sredstva iz EU, a struka je, poručuju, spremna odgovoriti na izazove i ubrzano krenuti u taj dugo očekivani proces. Upravo stoga, kažu u Komori i Savezu inženjera, nužno je da resorno ministarstvo vodi stručnjak iz područja graditeljstva. Iz Vlade su nam potvrdili da su "čuli poruke i apel struke", što znači da će pri izboru novog ministra voditi računa o njegovoj stručnosti, no o imenima koja se razmatraju jučer je vladala šutnja. "Traju konzultacije i danas i nastavit će se", otpisali su nam iz Banskih dvora iz kojih je dan ranije najavljeno kako će s imenom novog kandidata HDZ izići do kraja ovog tjedna, no jučer je objavljeno da bi se čitav posao mogao protegnuti u idući tjedan, jer premijer danas mora na izvanrednu sjednicu Europskog vijeća.

Na nižim razinama izvršne vlasti, posebno u tijelima koja se konkretno bave poslovima obnove, moglo se pak čuti kako bi novi ministar, uz stručnost, trebao biti i netko s političkom težinom, s obzirom na zahtjevnost procesa. Imenovanjem političkog "teškaša", rezonirali su ovi izvori, HDZ bi doista pokazao punu predanost procesu obnove pa su se u jednom trenutku počela spominjati i imena iz samog vrha stranke, no iz Vlade nam je demantirano da su u kombinaciji za novog ministra.

Sama činjenica da je premijer Plenković pred koalicijske partnere dan prije izišao s imenom Stjepana Čuraja kao kandidata za novog ministra izazvala je poprilično nezadovoljstvo, ne samo u partnerskim strankama, nego i u HDZ-u, iako mu nitko u vrhu stranke na sastanku u ponedjeljak nije otvoreno proturječio. Jučer se, međutim, među HDZ-ovcima moglo čuti kako je nejasno što je premijera ponukalo da iziđe s takvim prijedlogom, a pojašnjenje kako je HDZ time htio ojačati svoj koalicijski potencijal podupirući okrupnjavanje liberalnih stranaka nije prošlo ni među onima koje je takva taktika navodno trebala ojačati.

Plenković iznenadio Hrebaka

Dario Hrebak, predsjednik HSLS-a, jedne od liberalnih stranaka u vladajućoj koaliciji, za 24 sata je odbacio ideju da se okrupnjavanjem na centru bavi HDZ.

– Ideja da će se osnaživanje nekakve centrističke, liberalne opcije raditi pod patronatom bilo lijeve, bilo desne političke opcije je oksimoron sam po sebi, uopće smiješno za komentirati – kazao je Hrebak, koji priznaje da su sadašnje opcije fragmentirane i da su kao takve "minorne u sustavu koji favorizira okrupnjavanje". Uvjeren je kako bi bilo dobro da se liberalne opcije ujedine i da se formira jaka centralna opcija, ali to se, kaže, može dogoditi samo ako centrističke opcije to same naprave i da ne budu ni "lijeve" ni "desne" nego opcija građanske, produktivne Hrvatske. Inače, HSLS ovih dana zagovara da se, uz imenovanje novog ministra graditeljstva, razmisli i o široj rekonstrukciji Vlade, no ona bi prije svega podrazumijevala micanje ministara uz koje se vezuju USKOK-ove istrage. A prvi je na meti potpredsjednik Vlade Boris Milošević, kojega se spominje kao osumnjičenika u aferi u sklopu koje je uhićen Darko Horvat. No, njega je i jučer u Saboru snažno branio šef SDSS-a Milorad Pupovac pa je jasno da korake prema široj rekonstrukciji u ovom trenutku ne treba očekivati.