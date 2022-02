Oporba kritizira Vladu, Grbin: "Izgubili su legitimitet, rekonstrukcija nije prihvatljiva"

Saborska oporba, i lijeva i desna, u srijedu nije štedjela kritike na račun Vlade i neuspjela pokušaja vladajuće većine da pronađe novog ministra nakon uhićenja Darka Horvata, poručivši da je Vlada politički na koljenima, korumpirana i nefunkcionalna. Čelnik SDP-a Peđa Grbin izjavio je novinarima kako je prvi put nakon 20 godina uhićen ministar zbog kaznenih djela koja proizlaze iz onoga što je radio kao ministar, a protiv drugog se vodi istraga.

Spašavanje ili HDZ-a ili Hrvatske

- Vlada je izgubila politički legitimitet do te mjere da nikakva rekonstrukcija ni promjena vladajuće većine nije prihvatljiva, naprosto moramo ići prema građanima da oni donesu odluku kome će dati povjerenje - poručio je Grbin

Upitan je li rješenje da se stvori velika koalicija, bez obzira na politički i ideološki predznak, kao kontra HDZ-u da ih se makne s vlasti, Grbin ističe kako je to tema o kojoj će se u idućim danima razgovarati.

- U ovom trenutku je ključno da oni koji su danas koalicijski partneri Vlade donesu odluku hoće li ići na spašavanje HDZ-a ili Hrvatske, a bojim se da te dvije stvari u ovom trenutku međusobno isključuju. Jedan ministar je uhićen, protiv drugog se vodi istraga, koalicijski partneri Vlade moraju se očitovati je li to dovoljan razlog da Vlada prestane s mandatom”, kazao je šef SDP-a.

Ustvrdio je kako je, unatoč brojnim problemima s kojima je Hrvatska suočena, Vlada zapletena u svojim međusobnim sukobima, bez mogućnosti postizanja dogovora i u strahu kome će i hoće li već sutra ujutro policija pozvoniti na vrata.

Mostova Marija Selak Raspudić kaže kako, kada "politički polumrtvaci poput Čačića i Hrebaka čije stranke ne teže niti jedan posto" uvjetuju tko će biti ministar ključnog resora, to znači da ste politički na koljenima.

Selak Raspudić: Danas HDZ sutra Remetinec

- Činjenica da je prvi predloženi ministar iz HNS-a pokazuje da u HDZ-ovim redovima nije gužva za ministarsko mjesto. Čini se da su čak i HDZ-ovci shvatili da je ministarska fotelja u HDZ-ovoj Vladi danas vjerojatna karta za Remetinec sutra - rekla je.

Ovo, dodaje, nije prvi put da se važan i problematičan resor daje u ruke manjinskom partneru, i to upravo HNS-u. Istu stvar su učinili s obrazovanjem, pa imamo propali mandat Blaženke Divjak, a sada to rade s resorom graditeljstva. Iz toga možemo zaključiti da su u HDZ-u odustali od obnove.

- Teško se može ispregovarati nešto što će biti dugoročno stabilno jer sada strankama koje teže manje od jedan posto ne samo da apetiti rastu nego ih imaju priliku namiriti. To je veliki udarac za predsjednika Vlade i dokaz njegovog političkog sunovrata”, kaže.

Vesna Vučemilović iz Hrvatskih suverenista odbacila je špekulacije da bi mogla podržati vladajuću većinu.

- Svima mogu poručiti da mislim svojom glavom i i da me prestanu uzimati zdravo za gotovo i kalkulirati s mojim imenom, kad god se to nekome svidi i padne na pamet. Hrvatski suverenisti, čiji sam član, nisu dali podršku Vladi, to je smjer kojeg se držimo i mi smo na tim postavkama. Ništa se u međuvremenu nije promijenilo - poručila je.

Vlada opterećena aferama

Najavila je da za novog ministra neće glasovati, a s obzirom da ima 200.000 članova, HDZ će naći kandidata za ministra graditeljstva za kojeg bi voljela da bude stručan jer obnova kasni, a u Zagrebu nije ni počela.

- Vlada je opterećena brojnim aferama, već odavno nema kredibilitet, a isticanje da je većina stabilna sve više sliči na očuvanje fotelja i sinekura”, kazala je.

Pozvala je na zajedništvo svih desnih opcija jer Vlada vodi državu u pogrešnom smjeru, ali dolazak lijevog ekstremizma Suverenistima je potpuno neprihvatljiv.

Miroslav Škoro iz Kluba Za pravednu Hrvatsku kazao je da ga iz HDZ-a nitko nije zvao u vezi moguće potpore vladajućoj većini.

- U ovom sazivu Sabora imao sam do sada samo jedan telefonski poziv nakon izbora na nekakvu neformalnu kavu, ali nisam ga ni onda prihvatio, a sada me nitko nije zvao - rekao je Škoro i dodao kada bi i sada odbio poziv.

Tvrdi da ne postoji nikakva "nemoralna ponuda" vladajućih na koju bi pristao te je rezolutno odbacio mogućnost podrške novom ministru graditeljstva. Od novog ministra, rekao je, očekuje da će nastaviti kao i do sada, „dakle, ništa”.

