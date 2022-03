TikTok i mreže pun su pogodak, a gradit ćemo arenu i sportski kompleks

Da bi iz svoga maloga grada parirali velikim klubovima, poput zagrebačkoga prvaka, oni su morali uložiti znatno više truda. Nisu se prepustili stereotipima, već su se izborili za poziciju na hrvatskoj i europskoj sceni te pokazali da mogu biti drukčiji i inovativni. Usto, otvoreni su za sve koji žele slijediti njihov primjer i trebaju pomoć na tom putu. Rukometni klub Nexe iz Našica danas vodi mlada ekipa, mahom u dobi od 35 do 40 godina, među kojima je i bivši reprezentativac Vedran Zrnić, a zacrtali su si itekako ambiciozne i velike planove na čijem su popisu nova dvorana, ali i respektabilni sportski kompleks u Našicama s teniskim terenima i bazenima.Kako bi pokazali što sve i kako rade, ali i podigli Našice i šire područje kao homogenu zajednicu navijača koja će biti glavna podrška RK Nexe i u pobjedi i u porazu, pokrenuli su digitalnu transformaciju kluba.

U rukometnoj školi 400 djece

- Preko raznih platforma, poput YouTubea, Facebooka, Instagrama i TikToka, kao i preko naše moderne internetske stranice, razvijene u suradnji s osječkom i međunarodnom tvrtkom Cobe, približili smo se mladima, a time privukli i dodatan broj gledatelja utakmica, što na TV-u, što u samoj dvorani. Pun pogodak nam je profil na TikToku otvoren u siječnju. U samo mjesec dana došli smo do 12.000 pratitelja i više od dva milijuna pregleda. Iznenadilo nas je to jer je riječ o publici u dobi od 10 do 20 godina - kaže predsjednik kluba Josip Ergović. Četiri godine njihovi snimatelji angažirani su na svim utakmicama koje ne prenosi televizija te ih snimaju i stavljaju na YouTube. Sve utakmice, domaće i u gostima, tako se prenose uživo. Inače, u protekloj sezoni EHF Eurolige našički je klub gledalo 1.688.918 gledatelja u 16 zemalja Europe, a riječ je o 220 sati izravnog prijenosa.

Ulaznice se za utakmice kupuju online, a klub ima i svoj web shop.

Puno se radi na promociji kluba. PR vrijednost u protekloj godini iznosila je 25 milijuna kuna. Web stranica, www.rknexe.hr, ima 250.000 pregleda i broji 40.000 novih korisnika godišnje. Facebook stranica ima 6500 pratitelja i doseg 50.000 korisnika mjesečno. Profil na Instagramu ima 3600 pratitelja i 140.000 impresija mjesečno... Na društvenim ih mrežama prate ljubitelji kluba i rukometa ne samo iz Hrvatske, nego i iz BiH, Njemačke, Srbije, Slovenije...

Odavno su nadišli granice Našica i Slavonije. No, javnost je možda i zaboravila čitavu paletu igrača koji su potekli iz Nexea ili su u određenom razdoblju karijere bili za njega vezani. Djeca ovoga kluba su Alen Blažević i Tin Kontrec, a prošli su kroz njega i Mate Šunjić, Ivan Slišković, Šime Ivić, Vedran Zrnić... Za vrijeme posljednjeg Europskog prvenstva, održanog u Mađarskoj, šalili su se kako je polovica hrvatskih reprezentativaca igrala u Nexeu, uključujući i izbornika Hrvoja Horvata i trenera vratara.

- Ima ih još koje ćete viđati u Našicama, sigurno... - smješka se predsjednik Ergović.

A Nexe je već godinama radno mjesto Vedrana Zrnića. Okončao je ondje igračku karijeru, u zelenom dresu proveo je četiri godine, a potom je preuzeo ulogu sportskog direktora. Igrao je prije i u Njemačkoj, Poljskoj, Turskoj... Teško mu je bez obitelji, otac je troje djece, pa im je htio biti bliže.

- Iskreno, prije nego što sam zaigrao za Nexe, nikada nisam ni bio u Našicama. Put me nije doveo ni da igram u Našicama. Kada sam dolazio prvi put, mislio sam da je Slavonija sva ravna, a onda sam stigao na Krndiju. I zadržao se. Dijete sam Zagreba, tamo sam igrao čitav život, no prepoznao sam u Nexeu igrački potencijal, kao i plan razvoja i napretka kluba. Svima nam je ovdje lijepo. Mi sportaši kada prestanemo igrati, praktički smo nigdje. Uz profesionalni je sport teško učiti nešto drugo, no steknemo navike i način razmišljanja koji su u sportskom kolektivu jako važni. Malo je klubova s pozicijom sportskog direktora od koje se može živjeti, a uz Zagreb, mi smo u rukometu drugi klub koji si to može priuštiti. Za razliku od nogometaša, rukometaši nakon karijere nisu situirani - napominje naš proslavljeni rukometaš Zrnić.

Rukometni klub Nexe danas broji 58 djelatnika. Organizacijski je jedan od najuređenijih sportskih kolektiva u Hrvatskoj. Osnovan je 1959. Proslavio je već, dakle, 60 godina rukometa u Našicama. Nexe grupa sponzorira ga posljednjih 16 godina, od čega je klub 12 godina viceprvak Hrvatske. Igra u Prvoj hrvatskoj ligi, Europskoj ligi i SEHA ligi. Domaće su utakmice u školskoj dvorani u Našicama, koja prima 2000 gledatelja. Nexe akademija u kojoj rade s mlađim dobnim uzrastima te njihova škola rukometa danas broje 400 djece. Prisutni su u osnovnim školama na širem našičkom području, a cilj im je da po radu s djecom budu prepoznatljivi u gradu, županiji i cijeloj Hrvatskoj.

Rastu i razvijaju se iz godine u godinu, a novi zamah trebali bi im dati i veliki projekti koje najavljuju.

- Plan je napraviti sportsko-rekreativni centar u Našicama, a bit će ondje sportska dvorana za 4000 gledatelja, u stilu arene, s tribinama na sve četiri strane, kao i šest teniskih terena, od kojih dva natkrivena te otvoreni i zatvoreni bazen. Procjenjujemo da bi se u idućih deset godina sve trebalo ostvariti. Ali gradnja dvorane prva je na redu, a rok je za njezinu gradnju tri do pet godina - najavljuje Josip Ergović.

Dvorana za 4000 posjetitelja im je najpotrebnija jer je to uvjet za igranje utakmica Lige prvaka, a takve dvorane, nažalost, u Slavoniji nema. Čak ni osječki Gradski vrt ne zadovoljava kriterije jer nema tribine na sve četiri strane.

- A Nexe će kad-tad biti prvak Hrvatske i zaslužiti Ligu prvaka. Viceprvaci smo svake godine od sezone 2008./2009., a ta infrastruktura nam je potrebna kako bismo se mogli razviti još više - nastavlja Ergović.

U kompleksu buduće dvorane zamišljeni su i teretana, gimnastička te fitness dvorana, sportska ambulanta, fan shop, trgovine, igraonice za djecu... Gradnja i opremanje, procjenjuje se, stajat će 60 do 70 milijuna kuna.

- Izuzetno nam je bitna i hitna jedna mala radna sportska dvorana, sa samo jednim natkrivenim rukometnim terenom. Naime, nemamo termine za treninge za svu našu djecu pa moramo brzo smisliti barem montažnu dvoranu - ističe naš sugovornik.

Momčad Nexea, inače, igra u školskoj dvorani, a u klubu kažu da je ona izvrsna, obnovljena uz pomoć Osječko-baranjske županije, prima više od 2000 gledatelja, a ima i VIP prostor te kafić, u što su sami investirali.

Imaju li Našice kapacitet da budu baza ne samo slavonskim, nego i hrvatskim igračima?

- To je moguće. Primjer je Metković od prije dvadesetak godina, a i danas igraju reprezentativci koji su potekli iz tamošnje rukometne škole. Inače je rukomet sport malih sredina, u vrijeme bivše Jugoslavije prvaci Europe bili su i Bjelovar, banjalučki Borac i šabačka Metaloplastika. Tako je i u Njemačkoj, kao i u brojnim europskim državama, rukomet se više razvija u manjim gradovima nego u metropolama. Mi smo već pokazali da je to moguće jer okupljamo 400 djece. Također, pokazali smo da je ovdje moguće stvarati i reprezentativce - ističe predsjednik kluba Ergović.

Dolaze im mladi zaljubljenici u rukomet iz cijele Slavonije, članarinu ne naplaćuju.

- Rad s djecom je financijski zahtjevan, ali ne bih rekao i rizičan. Najveća je sreća kada okupimo toliku djecu na treninzima ili utakmicama i vidimo njihove osmijehe.

Klub Nexe ostvaruje prihode od komercijalnih djelatnosti preko svoje tvrtke Nexe sport, a to je ozbiljan novac koji klub koristi za svoje potrebe, najviše za školu rukometa.

Uz taj sport, potičete razvoj i našičkog nogometa, odbojke, rekreativnog trčanja... Zašto je važno da jedan sportski klub bude toliko aktivan u zajednici?

Lutanja, usponi i padovi

- Surađujemo sa svim klubovima, mislim da im trebamo prenositi naše znanje, a najviše ih financijski prati Nexe grupa, naš najveći sponzor. Smatramo da je naša dužnost da budemo aktivni u zajednici. Pratimo i kulturu, doniramo u humanitarne svrhe...

Koliko vam je bilo teško izdići se iznad razine provincijskoga kluba?

- Jako teško! Došao sam 2005. godine u klub, u Prvu ligu ušli smo 2006. i promijenili ime kluba iz RK Našice u RK Nexe. Bilo je tu puno lutanja, uspona i padova, dosta toga i iz neznanja, suočili smo se i s velikom ekonomskom krizom 2008. i 2009. No, uspjeli smo, jako smo zadovoljni i sada idemo samo prema gore - zaključio je Ergović.