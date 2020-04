'Tih 40 milijuna kuna i nije neki novac, nama je baš potreba!'

Donacija Hrvatske mostarskoj bolnici u iznosu 43 milijuna kuna za potrebe borbe protiv koronavirusa izazvala je polemike u društvu. Dok jedni tvrde da je ova donacija zapravo HDZ-ovo dodvoravanje tamošnjim glasačima, drugi argumentiraju da će, ne ostvare li se uvjeti u Mostaru, Hrvati iz Hercegovine pohrliti u ionako preopterećeni splitski KBC. O svemu se sada oglasio i dr. Ante Kvesić, ravnateljSveučilišne kliničke bolnice u Mostaru.

- Gledajte, ljudi reagiraju po nekakvom svom osjećaju. Mislim da ne treba analizirati i vraćati filmove o tome kako smo mi oduvijek bili dio hrvatskog korpusa pa i u najtežim danima. Osnovna i ustavna obveza Hrvatske je pomagati hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini. A s druge strane, iskreno, mi već imamo dovoljno zapostavljanja od onih koji nas ne bi trebali zapostavljati. Još da nas zapostavi i Hrvatska, to bi tek bilo strašno. A onda - gdje s pacijentima? Gdje bi Hrvatska s njima? Tako da, razumijem ljude, imaju nekakav svoj film, misle; nemamo mi, a dajemo njima, ali i mi smo mi, ja ne dam da mi nismo vi - kazao je za 24sata ravnatelj Kvesić.

Zahvaljuje Vladi jer je, kaže, bez obzira na tešku situaciju prepoznala i njih.

- Koliko god je teško stanje u Hrvatskoj, 40 ili 60 milijuna kuna koliko su odvojili za sve naše dva-tri ustanove i nije neki novac. Da ne bi krivo shvatili. Nama to dobro dođe, nama je to fantastično, ali potreba je, jer bolnici treba velika pomoć, a i ovaj narod je hrvatski narod. Treba malo više empatije. Ovo je jedina bolnica za tercijarnu razinu za Hrvate i mi ćemo je čuvat. Dolaze nan iz svih regija Bosne i Hercegovine jer samo tu i mogu doći. Vrata su, dakako, otvorena. To su naša. Nema drugih vrata - kaže Kvesić.

VIDEO Vrijedna donacija sisačkoj bolnici