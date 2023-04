Tetovaža i ples na štangi pokušaj ažuriranja kršćanske poruke! Kamo idemo?

Nemam nijednu tetovažu, a i moda tetoviranja odbojna mi je sa svojim agresivnim i kičastih slikama, ali ovdje bih se možda mogao nagovoriti. Na bečkom glavnom trgu Stephansplatzu, tik uz katedralu nalazi se simpatična katolička udruga nazvana Quo vadis?, što na latinskom znači Kamo ideš?, prema riječima koje je po legendi Isus uputio svetom Petru dok je bježao iz Rima pred progonom.



Udruga ima kapelicu na katu gdje možete usred velegradske vreve naći mir tijekom radnog dana, a u prizemlju vam dežurni redovnik ili redovnica mogu odgovoriti na pitanja, predbilježiti vas ako se želite nakratko povući u mir kojeg samostana ili vam dati obavijesti o rutama drevnih hodočasničkih putova, koje su zadnjih godina postale vrlo popularne među mladima, ne nužno iz vjerskih razloga. Uz redovnu tjednu molitvu prve subote nakon Uskrsa organizirali su jednokratnu akciju besplatnog katoličkog tetoviranja – moj skoro prezimenjak, tattoo umjetnik Silas Becks iz Stuttgarta, ekskluzivno će vas potkožno ukrasiti jednostavnim križem, ribom, golubicom s maslinovom grančicom, Kristovim monogramom ili riječima “vjera, nada, ljubav, Beč”. Dakako, tetovaže se apliciraju isključivo na pristojne dijelove tijela, nemojte ni pomisliti što drugo, a i to samo punoljetnima (ponesite legitimaciju). No to nije sve.