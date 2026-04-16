Dva krvoprolića u jednom danu: Muškarac zaštitara napao sjekirom, drugi škarama krenuo na policajca

Linz, glavni grad austrijske pokrajine Gornje Austrije i u četvrtak ne silazi sa stranica crne kronike brojnih austrijskih medija i portala. Dva krvoprolića gotovo u istom danu, piše dnevni list “Heute”. “Heute” u svom izvješću navodi kako se je samo nekoliko sati nakon šokantnog napada 30-godišnjeg Austrijanca sjekirom na 40-godišnjeg zaštitara Raiffeisenlandes banke u srijedu na tržnici Južnog željezničkog kolodvora u Linzu, koji je teško ozlijeđen, u noći sa srijede na četvrtak u inače mirnom stambenom naselju Linz-Auwiesen dogodila još jedna dramatična policijska intervencija i krvoproliće.

Sve je navodno počelo u srijedu oko 22 sata navečer kada je policija prvi put obaviještena da je 27-godišnji muškarac najavio da će si oduzeti život u obližnjem potoku kod trga Wüstenrot. Zbog neposredne opasnosti da bi mogao počiniti samoubojstvo policija je po dolasku u stan 27-godišnjaka odvela u Neuro-medicinski kampus u Linzu, da mu se pruži adekvatna stručna pomoć. Međutim, tamo ga nisu zadržali, navodili “Heute”. Nakon kratkog vremena policija je zaprimila još jedan hitan poziv za intervenciju vezanu uz istog muškarca, ovaj put iz njegovog stana. Očito se je u međuvremenu vratio kući. Kako izvještava “Heute”, situacija se je u vrlo kratkom vremenu sve više zaoštravala. Oko 00,45 sati u noći sa srijede na četvrtak ponovno je alarmirano više policijskih ophodnji zbog buke i vriske iz stana 27-godišnjaka, koja nije prestajala.

Zbog nejasne, ali napete situacije policajci su ušli u stan da vide što se događa. U policijskom izvješću stoji: “ Oko 00,45 sati su više policijskih ophodnji zbog buke i glasnog vrištanja pozvani na jednu adresu stanovanja u Linzu. Kako stalno vrištanje nije prestajalo djelatnici su sami ušli u stan, gdje su zatekli tri osobe”. Riječ je o 27-godišnjaku, njegovoj sustanarki i još jednom muškarcu. Nakon ulaska policajaca u stan, situacija je odjednom eskalirala. “Kada su djelatnici ušli u stan, 27-godišnjak je direktno na njih nasrnuo škarama u jednoj ruci i špricom u drugoj”, stoji u policijskom izvješću. Policajci su odmah reagirali, izvukli službeno oružje i pucali u 27-godišnjaka. “Unatoč hitnim mjerama prve pomoći, život 27-godišnjaka više nije mogao biti spašen”, ističe “Heute”, kojem je austrijska policija potvrdila navedeni smrtonosni incident u Linzu. Policija je najavila da će u tijeku četvrtka dati službeno priopćenje o navedenom slučaju. Stanovnici inače mirnog naselja Linz-Auwiesen su šoku. Teško mogu povjerovati da je nakon krvoprolića u srijedu na tržnici Južnog željezničkog kolodvora u Linzu upravo njihov stambeni kvart postao poprište smrtonosne tragedije.