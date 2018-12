Teddy nas je osvojio čim smo mu fotku vidjeli u Večernjaku

Kad je stigao u svoj novi dom, Teddy je već bio u godinama. Prema procjenama, bilo mu je oko osam. I premda nikad nisu imali psa, obitelj Gjuretek nije nimalo dvojila.

– Već smo neko vrijeme razmišljali o udomljavanju, dogovarali se kojeg psa, kako će to funkcionirati. Sve je pokrenuo brat, a onda je tata vidio Teddyjevu fotku u Večernjem listu i objavu da traži dom – priča nam Vita Gjuretek. Najviše ga je, govori, pogodilo to što je Teddy ostao sam.

Put do mamina srca

– Upoznali smo ga u privremenom smještaju. Kad smo ušli u dvorište, odmah je dotrčao k nama i htio se igrati. Osvojio je tako i mamu, koja je do tada bila pomalo suzdržana. A Teddy kao da je to znao; zaobišao ju je, a mami je to bio znak da je poštuje – prisjeća se Vita njihova prvog susreta.

Istu večer zajedno su odlučili isto što i tata Danko kada ga je prvi put vidio: da Teddy nikada više neće biti sam. Slijedila je provjera volontera koji su se brinuli o Teddy bearu, kako su ga od milja zvali. Također su mu obećali da nikada više neće biti na lancu, kako je živio gotovo godinu dana nakon smrti vlasnika.

– K nama je stigao ošišan, okupan i mirišljav, a znao se i ponašati u kući. Nije bilo baš nikakvih problema, a odmah je pronašao i svoje mjesto, zauzeo nam je kauč – uz smijeh govori Vita.

U dvorištu je Teddyja dočekao mačak Tiki. I jedini nije bio oduševljen. Osam godina dvorište i kuća bili su samo njegovi, a onda su doveli uljeza.

– Još je napeto među njima, ali Teddy nije ništa kriv. Mačak je uvrijeđen, iako polako popušta pa se već i šeću jedan uz drugog. Teddy je prvih dana bio malo nervozan, a sad je već puno opušteniji. Obožava kad idemo u šetnju, druži se sa psima i izbjegava bilo kakve sukobe – objašnjava Vita.

Novoga ljubimca, dodala je, nisu morali ničemu učiti, sve je već znao. A da je i bilo kakvih problema, sigurna je da bi ih lako riješili. I nijednom nisu požalili što nisu udomili štene već odraslog psa.

Teddy je dom pronašao nakon objave u Večernjakovoj rubrici “Udomi me”. Pomogli smo njome i devetomjesečnom Lokiju, mješancu terijera pronađenom na cesti. Moushmy je imao samo jedan poziv, i to nakon što je čitatelj u Večernjaku vidio da neodoljivi crni mačak traži dom. Ondje je dobio i novo ime: Crni. I mali mješanac Nero, spašen iz skloništa, nakon naše objave privremeni smještaj zamijenio je trajnim domom. I Lili je bila jedna od ostavljenih. Malena srnica, kako su je zvali volonteri, dom je pronašla nakon objave na našim stranicama.

Od skitnje do izležavanja

Pomogli smo i obitelji s Perjavice koja je tražila izgubljenog žakoa Maru. Izletio je iz kuće, a kad su mislili da mu nema spasa, stigla im je dobra vijest. Maru je spasila obitelj koja stanuje u susjednoj ulici. Saznali su čiji je kad su pročitali našu objavu.

Pratili smo također priču o beskućniku Đuri i njegovu psu Pimpiju. Uključili smo se i u potragu za novim domom psu koji je nakon Đurine smrti ostao sam. Pimpija smo i odveli u novi dom, a njegovi udomitelji Iva Butić Goranović i Saša Goranović imaju samo riječi hvale za psa koji je dugo živio na ulici i već u godinama stigao kod njih.

Bez problema naučio se i na suživot s macama. I sad ima novi zadatak: umjesto skitanja po gradskim ulicama, Pimpi se izležava na krevetu i s udomiteljicom uči.

