Talijanski premijer Mario Draghi: Mijenja se cijeli sustav države, ovo je epohalni izazov

Mjere vezane za sprečavanje širenja koronavirusa ublažene su jučer u Italiji, no zasigurno je važnije što je premijer Mario Draghi iznio u Zastupničkom domu, a danas će iznijeti u Senatu talijanski plan oporavka koji će, nakon izglasavanje u parlamentu, 30. travnja biti poslan u Bruxelles na odobrenje.

Europska komisija imat će 60 dana vremena za davanje ocjene nacionalnom planu oporavka i otpornosti (PNRR) koji više nije vrijedan 199 milijardi eura, već ga je Dragi uspio, uz dogovor s Bruxellesom, povećati na ukupno 222 milijarde eura. Draghi je kazao da se Italija nalazi pred izvanrednim i epohalnim izazovom jer u nekoliko godina treba izmijeniti cijeli sustav države, transformirati istaknute značajke, ublažiti mnoge strukturalne razlike kako Talijani ne bi bili osuđeni na budućnost bez rasta i pad koji je posljednjih 20 godina bio neumoljiv.

U razdoblju od 1999. do 2019. talijanski BDP porastao je ukupno 7,9 posto, dok je istodobno u Njemačkoj porastao 30,2 posto, Francuskoj 32,4 posto, a u Španjolskoj čak 43,6 posto.

Za zdravstvo 18,5 milijardi

Razlika je stvarno golema pa su u talijanskom planu za “Next Generation EU” na 40 (od ukupno 300) stranica uvrštene strukturalne reforme koje treba provesti, odnosno njih čak 26 u prvih osam tjedana. Do konca svibnja treba biti usvojen dekret o pojednostavljenju normi kako bi bio pretvoren u zakon do polovice srpnja.

Drugi vladin dekret treba izmijeniti davanje javnih radova kako bi bio pretvoren u zakon do konca srpnja, zatim zakon o poreznoj reformi koji također treba biti pretvoren u zakon do 31. srpnja, kao i zakon o konkurenciji i antitrustu itd. Proces reforme talijanskog sustava trajat će do 2026. Ako EK odobri talijanski plan, Italija će dobiti 191,5 milijardi eura do konca 2026., od kojih 13 posto, odnosno 24 milijarde eura kao predujam do ljeta ove godine.

PNRR predviđa dodatnih 30,6 milijardi eura iz nacionalnih resursa iz deficita, odnosno tako će se doći do 222,1 milijardu eura za ulaganja. Tih 30,6 milijardi eura će se možda pokriti iz europskih fondova. Želi se ublažiti ekonomske i socijalne štete koje je izazvala pandemija COVID-19 i pratiti državu u procesu ekološke i ambijentalne tranzicije.

Plan je podijeljen na šest područja: 1) digitalizacija (49,2 milijarde eura) ultraširokopojasnim internetom, 2) zelena revolucija (68,6 milijardi eura) – bit će transformiran lokalni javni promet ekološkim autobusima, obnovom 50 tisuća zgrada godišnje kako bi bile prilagođene zaštiti okoliša, 3) obnova infrastrukture (31,4 milijarde eura) u koju spada uvođenje vlakova velike brzine i na jug Italije tako da će se skratiti putovanja, recimo između Napulja i Barija za jedan sat i 20 minuta, 4) u ulaganja u obrazovanje bit će uloženo 31,9 milijardi eura tako da će, uz ostalo, biti otvoreno 152 tisuće radnih mjesta u vrtićima za djecu do tri godine i 76 tisuća u vrtićima za djecu od tri do šest godina, 5) u ravnopravnost bit će uložene 22,4 milijarde eura koji će se, uz ostalo, utrošiti u stvaranje fonda za žene poduzetnice, kao i u socijalne službe i za invalide, 6) u zdravstvo će biti uloženo 18,5 milijardi eura kako bi se osnažila teritorijalna medicinska usluga, otvorit će se 1288 domova zdravlja i 381 bolnica te će se osnažiti kućna potpora i telemedicina s otvaranjem 602 operativne centrale.

Sanjaju zlatne 60-e i 70-e

Pojednostavnit će se davanje koncesija, sustav brzog izbora, ubrzat će se građanski procesi kao i kazneni, koji su prava rak-rana i onemogućuju strana ulaganja u Italiju. Bude li plan imao uspjeha, BDP bi 2026. trebao porasti 3,6 posto, a povećanje zaposlenosti 3,2 posto.

Draghi je uvjeren u uspjeh uvođenja reformi što do sada nije uspjelo ni jednom premijeru ili vladi u posljednjih 30 godina. S tim promjenama Italija bi opet mogla maštati o ekonomskom čudu kakvo je proživjela 60- ih i 70-ih godina.

