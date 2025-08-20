Tako je to u dosadnoj Švicarskoj, ljevica i desnica svađaju se oko – poreza!

Dok se u Hrvatskoj ljevičari i desničari iscrpljuju u raspravama o ustašama i partizanima, o najboljim lokacijama za molitve i o tome tko je pravi i krivi Hrvat ili gdje je tko na ljestvici koja mjeri domoljublje (domovinometar?), u Švicarskoj je jedna od najaktualnijih tema za naše prilike vrlo dosadna. Nema tu strasti. O porezima je, naime, riječ. U Švicarskoj se ponovno vode rasprave o tome treba li ukinuti porezna pravila koja ne idu na ruku parovima u brakovima u kojima oba partnera rade. Parlament je tijesno, sa 101 glasom za i 95 protiv, donio zakon kojim bi se ukinuo sustav zajedničkog oporezivanja koji je parovima s dvjema plaćama nakalemio veće poreze nego nevjenčanima.
