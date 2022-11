Svijet nakon 2. svjetskog rata: Osveta kolaboracionistima bila je posebno oštra u Jugoslaviji

Kolektivna ili individualna krivnja?

Pitanje kolektivne krivnje iskrsnulo je mnogo puta tijekom ljudske prošlosti, od istočnog grijeha preko židovske kolektivne krivnje za smrt Isusa Krista ili odgovornosti Amerikanaca za rasističku politiku prema Indijancima, ali posebnim intenzitetom ovo se pitanje javilo nakon Drugog svjetskog rata. Strahoviti masovni zločini i prešutno sudjelovanje velike većine njemačkog naroda nacističke Njemačke naveli su filozofe onog vremena na preispitivanje ovog pojma: može li krivica za holokaust i druge zločine počinjene u ime nacističke rasne teorije biti kolektivna ili je isključivo individualna? Švicarski psihoanalitičar Carl Gustav Jung napisao je 1945. u utjecajnom eseju da je kolektivna krivnja “za psihologe činjenica i bit će jedan od najvažnijih zadataka terapije navesti Nijemce da prepoznaju tu krivnju”. Jung je uveo pojam kolektivne krivnje u njemački intelektualni diskurs ustvrdivši da je riječ o psihološkom fenomenu jer njemački narod osjeća kolektivnu krivnju za zločine koje su počinili njegovi sunarodnjaci.

Njemački filozof i psiholog Karl Jaspers vjerovao je da bi preuzimanje odgovornosti za kolektivnu krivnju moglo omogućiti njemačkom narodu da transformira svoje društvo iz stanja kolapsa u razvijeniju i moralno odgovorniju demokraciju. Smatrao je da su oni koji su počinili ratne zločine moralno krivi, a oni koji su ih bez otpora tolerirali snose političku krivnju, što dovodi do kolektivne krivnje za sve. O ovoj je temi održao predavanja studentima 1946. objavljena pod naslovom "Pitanje njemačke krivnje". U ovom djelu Jaspers opisuje kako je "priznavanje nacionalne krivnje bilo nužan uvjet za moralni i politički preporod Njemačke".

Njemački pisac i filozof Bernhard Schlink ponekad je, kako je pisao, osjećao veliki teret zbog prošlosti svoje zemlje. On je smatrao da je upravo “teret nacionalnosti oblikovao način na koji Nijemci vide sebe i svoje odgovornosti unutar Europe”, i to tako da sebe vide više kao Europljane, a manje kao Nijemce. I njemački pisac Thomas Mann zagovarao je kolektivnu krivnju pišući kako je sve ono što su Nijemcima nakon rata radili Rusi, Poljaci i Česi bilo neizbježna reakcija na zločine koje su ljudi počinili kao njemačka nacija, “u čemu nažalost pojedinačna pravda ili krivnja ili nevinost pojedinca ne mogu igrati nikakvu ulogu”.

Najviše pozornosti pojmu individualne i kolektivne krivnje posvetila je jedna od najvećih filozofkinja 20. stoljeća Hannah Arendt, Židovka rođena u njemačkom Königsbergu, koja je 1933. pobjegla pred nacizmom iz Berlina u Pariz i kasnije u Sjedinjene Države. Arendt je najpoznatija upravo po filozofskom konceptu banalnosti zla koji je razvila izvještavajući kao američka novinarka za New Yorker sa suđenja Adolfu Eichmannu u Jeruzalemu. Eichmann je bio ratni zločinac koji je iz Njemačke pobjegao u Južnu Ameriku, no 1960. godine nasilno je odveden u Izrael i tamo mu se sudilo.

Eichmann je u prikazu Hannah Arendt savršeni birokrat koji nije imao ništa osobno protiv Židova, ali htio je savršeno odraditi povjereni mu posao – slanje milijuna ljudi u smrt. Prema njoj, Eichmann nikad nije donosio odluke, a nečistu savjest imao bi samo da nije revno izvršavao zapovijed o "konačnom rješenju". Kako ističe Gilbert Merlio sa Sveučilišta Sorbona u članku “Hannah Arendt i poratna Njemačka”, Arendt je smatrala da je totalna mobilizacija završila u totalnom sudioništvu. Sav njemački narod stavljen je u službu “birokratskog masovnog ubijanja”. Filozofkinja je kritizirala poratnu SR Njemačku kao političku zajednicu u kojoj je djelotvorno izbrisano razdvajanje krivaca i nevinih tako da se više nije moglo znati je li netko prikriveni junak ili bivši masovni ubojica. “Tek kada su nacisti nekoga objesili, mogli smo znati je li doista bio njihov protivnik”, pisala je ona. Kolektivnu krivnju objasnila je identifikacijom njemačkog naroda s nacistima u ime “narodne zajednice”.

No njezina teza o banalnosti zla žarište je kontroverzi do danas. Arendtinim kritičarima apsolutno je neobjašnjivo da je Eichmann mogao odigrati ključnu ulogu u nacističkom genocidu a da pritom nije imao zle namjere. Filozof Gershom Scholem napisao je Arendt 1963. da je njezina teza o banalnosti zla samo slogan koji ga "ne impresionira kao proizvod duboke analize", a njegov kolega Alan Wolfe kritizirao ju je mnogo godina kasnije zbog "psihologizacije" tvrdeći da se ona previše koncentrirala na to tko je Eichmann bio, a ne na ono što je on radio.