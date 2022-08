Svijet je u najmračnijem periodu od Drugog svjetskog rata, Amerika i Kina na rubu rata, Rusi već ratuju

Ako je tajming važan u diplomaciji, Sjedinjene Američke Države nisu mogle izabrati teži trenutak da na Tajvan pošalju svoju visoku predstavnicu Nancy Pelosi. Pola stoljeća nakon čuvene ping-pong diplomacije, Amerika i Kina igraju novi ping-pong, po bitno drukčijim pravilima. Ako je to znak da je došlo do zaokreta u američkoj politici prema Kini, druge okolnosti više zabrinjavaju: dok u Ukrajini de facto ratuje s Putinom, Joe Biden izaziva Kinu na najosjetljivijem pitanju za tu zemlju i gura je u naručje Rusiji.



Kina bi sve prije podnijela nego da Tajvan proglasi neovisnost i da se odcijepi. Nema cijene koju u Pekingu nisu spremni platiti da obrane i održe politiku "jedne Kine", pa makar Tajvan ostao izvan njenoga sastava još koje desetljeće, ako ne i stoljeće. Nije nepoznato da postoje scenariji što bi sve Kina poduzela da spriječi neovisnost Tajvana i koje je sve žrtve spremna podnijeti. Zna se i to da Kina neće žuriti, ne požuri li Tajvan.