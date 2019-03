Svi su krivi i svi su nevini. Bit će da je opet Sotona kriv

SUBOTA, 23.2.

Puše bura, nosi sve pred sobom. Prevrću se tegljači, lete kontejneri, padaju stabla, more luduje, trajekti ne plove. Usred ludila, jedan kapetan kreće s Lastova prema Splitu. U brodu je i dijete, kojem je taj put spasio život. Da je ostalo na otoku, ne bi bilo živo. Kapetan Branko Jaram to nije znao. On je samo radio svoj posao. Čovjek se iznenadi kada vidi da u ovoj zemlji nešto funkcionira. I brod i kapetan i posada. Znači, ipak se može!

NEDJELJA, 24.2.

Skupili se biskupi i kardinali u Vatikanu, pa cijeli dan s Papom Franjom razglabaju o pedofilima u svojim redovima. Žrtve, koje više desetljeća traže da se njihova patnja prizna, šćućurile se iza vrata i čekaju. I evo, sve je gotovo, crkva je oštro osudila pojedinačna bludna skretanja, a nađen je i krivac. Sotona! Papa je rekao da “u zlostavljanju vidi ruku zla koja ne štedi čak ni dječju nevinost”. Žrtve nisu zadovoljne. Kažu da zlo ima ime i prezime.

PONEDJELJAK, 25.2.

Pričajte vi što hoćete, ali probajte samo jedan dan provesti osam sati u sudnici, pa ćemo vas vidjeti. Sanader tamo sjedi stalno. Nitko više ne zna koliko suđenja ima, kada su počela, koje je završilo i u kojoj su fazi. Normalno, čovjeku je dosadilo i sudsko mu je vijeće izišlo u susret. Liječnici su mu rekli da se ne smije nervirati i da ne smije na sud dulje od tri sata dnevno i to mu je udovoljeno. Kako i ne bi, pa kamen bi proplakao da ga vidi onako tužnog.

UTORAK, 26.2.

Napadi na žene diljem Hrvatske! Mnogi su doslovno shvatili nadahnute riječi biskupa Jezerinca da se skupi parfemi prave od, kako je rekao biskup, mesa abortirane djece. Čovječe, nismo pojma imali! Reporteri s terena javljaju da su učestali napadi na parfurmerije. Tko zna koliko bi se mirisali skupim parfemima, da nije bilo hrabrog istupa biskupa Jezerinca, koji je jedini shvatio da tu oko tih parfema, nešto gadno smrdi.

SRIJEDA, 27.2.

Iz Kliničkog centra javljaju da se agonija Trećeg maja produžava i dalje. Primarijus Darko Horvat, još ga drži na aparatima, nada se čudesnom izlječenju. Navodno stiže pomoć iz Brodosplita, kroničnog gutača državnih subvencija. Za to vrijeme se radnici snalaze. Neki prodaju invalidska kolica vlastite djece da bi ih mogli prehraniti, drugi čekićima razbijaju kasice prasice. Vlast je sretna dok čekiće ne okrenu prema njima.

ČETVRTAK, 28.2.

Natjecanje za najodvratniji zločin, ušlo je u završnu fazu. Najprije je otkriven 19 godina star leš u međimurskoj škrinji, pa je nesretni dječak u Trilju, ubo vlastitu nesretnu majku nožem u vrat, a onda je se na vrh ljestvice probio čovjek koji je djecu probudio bacanjem kroz prozor. Objašnjenja se traže, ali ih nema. Traže se i krivci u famoznom sustavu. Tamo je uvijek isto. Svi su krivi i svi su nevini. Bit će da je opet Sotona kriv.

PETAK, 29.2.

Baš kada pomislite da sustav uopće ne funkcionira, stvarnost vas demantira. Dva lička poreznika ulovila baku od 98 godina kako peče rakiju i fino je prijavila. Služba je služba, družba je družba! Molim lijepo, zakon je tu da se poštuje, a Hrvatska je, kao što znamo, pravna država. Baka se branila kao nesretni Huanito, rekla im je da je rakija lijek i da je ona koristi za osobne potrebe. Nije pomoglo. Nema kod nas popusta nikome!

