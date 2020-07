Šveđanima naplatio vožnju od Zadra do Splita 3250 kuna: 'To je inače koštalo 1400 kuna'

Dolazak u Lijepu našu sigurno je prisjeo paru iz Švedske koji je u četvrtak stigao na Jadran, a prijevoz iz zračne luke Zadar do Splita naplaćen im je čak 3250 kuna.

Osim para, negodno je iznenađen i predsjednik Ceha prijevoznika koji je komentirajući slučaj za Slobodnu Dalmaciju kazao kako ovakve situacije ostavljaju ružnu sliku o destinaciji. Ističe da cijena od 3250 kuna odgovara za putovanje od Splita do Zagreba, a ne od Zadra do Splita.

– Žalosna je ova situacija i našim gostima ostavlja ružnu sliku o destinaciji. Čim su izišli iz aviona su ih realno oderali. Prvi kontakt s Hrvatskom im je bio taksist koji im je naplatio uslugu prijevoza 3250 kuna. Nije u redu naplatiti neku uslugu nerealno, samo zato što je riječ o turistima koji dolaze, primjerice iz Švedske, gdje je standard znatno bolji nego kod nas – kazao je Milivoj Topić, predsjednik Ceha prijevoznika pri Obrtničkoj komori u Splitu.

Smatra da je za sve kriva liberalizacija taksi-tržišta zbog koje sada imamo "najneurednije tržište u Europi".

– Svaka kuća danas ima vozača taksija, a razlike su velike. Nije isto biti profesionalni vozač ili nakon redovitog posla sjesti u auto i obavljati usluge prijevoza kako bi zaradili malo više novca. Najveći problem je što nema kontrole i svatko namješta cijene kako njemu paše – objašnjava Topić dodajući kako je prije liberalizacije cijena za prijevoz od Zadra do Splita je bila oko 1300 do 1400 kuna, za jednog do četiri putnika u automobilu.

Kazao je i da se Obrtnička komora konstantno bori protiv toga te da se nadaju da će u dogovoru s Ministarstvom prometa pronaći nekakvo rješenje.

– Profesionalni taksisti svoje taksimetre ovjeravaju u Državnom zavodu za mjeriteljstvo i oni ga nakon ovjere ne mogu sami mijenjati i podešavati. Ovaj slučaj s parom iz Švedske nije rijetkost. Nažalost, puno je takvih slučajeva koji uopće ne dospiju do javnosti. Mi ćemo se i dalje nastaviti boriti da se tržište uredi kako se ovakve situacije ne bi u budućnosti ponavljale – zaključuje Topić.