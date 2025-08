Sve spremno za koncert: 150.000 ljudi i 48.000 vozila stiže u Sinj

Načelnik PU splitsko-dalmatinske Marko Srdarević izjavio je u petak, uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona koji će se održati 4. kolovoza na sinjskom hipodromu, da će policiji najveći izazov biti promet s obzirom da je najavljen dolazak 48.000 vozila na sinjsko područje.

Srdarević je na konferenciji za novinare ocijenio je da će koncert biti "izazovno javno okupljanje u svakom smislu", prvenstveno jer se očekuje prisustvo 150.000 ljudi. "Organizatori najavljuju da će u Sinj doći oko 48.000 vozila, uz već 25.000 registriranih vozila u gradu. To pokazuje da će u Sinju cijeli dan biti gužve. Očekujemo i zastoj u određenim terminima", rekao je Srdarević. Na dan koncerta je određeno da će se Ulica Miljenka Buljana, Put Piketa i Put Šumarije zatvoriti od osam sati, do 12 sati dozvolit će se prometovanje samo stanarima, a nakon podneva će tamo moći proći samo žurne službe. Te ulice su posebno važen za dolazak pješke na koncert.



Srdarević je zamolio vozače da koriste alternativne pravce, autocestu A1 i županijske ceste prema Muću, Drnišu i Kninu. Pozvao je posjetitelje koncerta da izbjegavaju prometovanje cestom D1 jer će će biti izuzetno opterećena, a policija će je maksimalno štititi zbog prolaska žurnih službi. Posjetitelje je zamolio da koriste županijske i lokalne ceste iz smjera Trilja, Otoka i Obrovca. Najveće gužve očekuju se na dan koncerta od 13 do 20 sati i od 23 sata do tri iza ponoći. Na deset lokacija će biti timovi Hitne pomoći, Crvenog križa, civilne zaštite i policije. Osim mobilnih timova hitnih službi, na hipodromu će biti stacionar za pružanje hitne pomoći, a stacionar će biti i u Domu zdravlja u Sinju. Privremena policijska postaja bit će na stadionu Nogometnog kluba Junak, neposredno uz hipodrom. Na osiguranju događaja radit će oko 1500 redara i još 1020 policijskih službenika, najavio je Srdarević.

Grad Sinj je osigurao parking na parkiralištu bivšeg Stočnog pazara, na području Franjevačke klasične gimnazije i Gospodarske zone Kukuzovac. "Osigurali smo područje za autobuse na području bivše tvornice Dalmatinka, a 6000 vozila bit će moguće parkirati na aerodromu. Za one koji vozila ostave na Kukuzovcu, od 15 sati do tri sata iza ponoći osigurani su autobusi koji će voziti posjetitelje od Kukuzovca do kružnog toka kod ugostiteljskog objekta Tendi. Autobusi će biti besplatni", otkrio je sinjski gradonačelnik Miro Bulj.

Grad Sinj će na 16 lokacija osigurati pitku vodu u širem području hipodroma i u centru grada, izvijestio je Bulj i pozvao posjetitelje na mir i dostojanstvo, te da čuvaju jedni druge. Organizator koncerta Mirko Gudelj rekao je da će na terenu biti 84 zdravstvena djelatnika u 15 timova Hitne medicinske pomoći, 45 vatrogasaca s 12 vozila, te 64 djelatnika Ravnateljstva civilne zaštite, koji osim iz Splita stižu iz Zagreba i Osijeka. Ulazi se otvaraju od 16 sati, a posjetitelji mogu preuzeti mobilnu aplikaciju s kojom će se lakše snalaziti i dobiti sve informacije za dolazak do ulaza i snalaženje unutar hipodroma. Koncert će trajati dva sata i 45 minuta.