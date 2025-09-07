Svatko ima svoju Brnabić: Američki milijarderi prvaci u ulizivanju Trumpu

U Bijeloj kući održana je večera kakvu bi i Shakespeare nazvao "komedija hvalospjeva". Predsjednik SAD-a Donald Trump ugostio je tehnološke bogove Silicijske doline, a oni su se pretvorili u zbor pohvala. Gates je zahvaljivao na "nevjerojatnom liderstvu", Altman na "sklonosti biznisu", a Tim Cook na "tonu" koji je Trump postavio, doduše pod prijetnjom carina na iPhone. Zuckerberg je obećao sitnicu od 600 milijardi dolara investicija, jer što je nekoliko nula kad se jede u State Dining Roomu.

Safra Catz iz Oraclea bila je najvatrenija: "Oslobodili ste američku inovaciju i kreativnost", dok je Nadella spomenuo Melaniju kao novu muzu umjetne inteligencije. Raspored sjedenja više je podsjećao na dvorski protokol nego na poslovni ručak, Zuckerberg desno, Gates lijevo, a Sergey Brin s partnericom koju je Trump ponosno predstavio kao "MAGA djevojku". Umjesto kritičkog dijaloga, servirana je porcija poslušnosti, začinjena s malo "genijalnosti i svega ostalog". A desert? Selfie s predsjednikom, jer to je nova valuta moći u Silicijskoj dolini.