pelješki most

Sutra spektakularno otvorenje! Gradnjom mosta mijenja se i 300 godina stara geopolitika

Pelješki most imao je mnogo protivnika, zato je u Pločama od 2018. satnija mornaričkog desantnog pješaštva. Most je političkom Sarajevu bio neprihvatljiv kao i gradnja eksteritorijalnog autoputa. Razmatrala se i gradnja tunela ispod teritorija BiH. Sljedeća varijanta bila je gradnja veze u sklopu Jadransko-jonske autoceste, koja bi u budućnosti trebala povezivati Italiju i Grčku. Sve su te varijante zadirale u prostor BiH. Osim ideje mosta, RH razmatrala je i uvođenje tzv. trajektnog mosta, dakle neprestanih polazaka puno većeg broja trajekata između kopna i Pelješca, a razmatrala se i gradnja podvodnog tunela do poluotoka.