Andrej Plenković posjetio Valamar: 'Očekujem da 2024. bude najuspješnija turistička sezona do sada'

Na sastanku s menadžmentom razgovaralo se o razvoju održivog turizma u Republici Hrvatskoj u čemu je Valamar primjer dobre prakse. Tijekom 70 godina poslovanja Valamar je postao predvodnik gospodarskog i društvenog razvoja u destinacijama u kojima posluje, prepoznat je kao najbolji poslodavac u turizmu u Hrvatskoj i lider u održivom razvoju. U visokoj sezoni Valamar zapošljava 8,100 djelatnika od čega je 83% domicilnih zaposlenika. Valamar je najveći investitor u hrvatskom turizmu s uloženih 1,1 milijardu eura u povećanje kvalitete turističkih objekata i širenje portfelja na Jadranu te na području Europske unije, u zimske destinacije u Alpama.

U Europi danas ima 22.500 kampova od kojih u 2023. godini njih 194 nosi oznaku 5* po ADAC-u. Među njima je Istra Camping u top 5 najboljih kampova u Europi. Ulaganja u ovaj kamp su započela 2018. godine. Do tada je kamp imao svega 2*, zapošljavao je 19 djelatnika te je bio zatvoren za lokalno stanovništvo jer je bio naturistički kamp. Nakon provedenih ulaganja u ukupnom iznosu od 81 milijun eura, ovaj kamp danas zapošljava 370 djelatnika te u glavnoj turističkoj sezoni u Funtanu dnevno dovodi do 3.500 gostiju visoke platežne moći.

Prilikom razvoja kampa, poštivani su kriteriji održivog razvoja te su plaže, šetnice, dječja igrališta i ostali sadržaji otvoreni za lokalno stanovništvo. Većina hrane i pića dolazi od domaćih proizvođača, a u sklopu Piazze koja se nalazi u Istra Campingu 5*, zastupljeni su brojni lokalni OPG-ovi. Iznimnu kvalitetu ovog kampa su najvišim priznanjima nagradili ADAC i ANWB, njemački i nizozemski autoklubovi. Uz brojne domaće i međunarodne nagrade, Istra Camping 5* nositelj je i oznake ekološke izvrsnosti Europske Komisije, EU Ecolabel.

“Velike čestitke Valamaru, nakon susreta s gospodinom Kukurinom i Upravom, mogu reći da je riječ o zaista sjajnoj investiciji u ovaj kamp Istra 5*, jedan od najboljih kampova u Europi i uopće, koji je transformirao stari kamp od 2* velikim ulaganjem od 81 milijun eura. Moram priznati da sam prvi put čuo da se u kamp uložilo toliko sredstava, ali to se i vidi ovdje u Funtani i u Poreču, zaista smo impresionirani. Valamar je danas najjača hotelska kuća s 36 hotela i 15 kampova od Dubrovnika do Poreča, koja je akvizicijama i ulaganjima u podizanje kvalitete osigurala veliki priljev gostiju. Vlada je u proteklih nekoliko godina, prije svega pristupom schengenskom prostoru i euro području, ali isto tako mjerama potpore u Covid krizi, omogućila da se premosti ta situacija za koju nitko od nas nije bio odgovoran. A Valamar je vlastitim ulaganjima i kvalitetnim poslovanjem osigurao preduvjete da bude jedna od onih kompanija koja pridonosi rastu hrvatskoga turizma. Mi smo 2016. imali 8.1 milijardi prihoda od turizma, dok smo u 2023. imali 14.6 milijardi, a prema podacima, već sada dolasci su u plusu za 4 do 5 % naspram lani i ja očekujem da 2024. bude najuspješnija turistička sezona do sada”, izjavio je premijer Andrej Plenković.

"Održivi razvoj turizma nema alternativu i predstavlja prioritet hrvatskog društva. Istra Camping je odličan primjer takvog razvoja koji smo napravili u suradnji s lokalnom zajednicom i uz potporu hrvatske Vlade. Zaista veseli da od ulaganja u kamp Istra svi imaju koristi, a posebno smo ponosni da šetnice, plaže i ostale izgrađene sadržaje danas, uz naše goste, koriste u prvom redu građani Funtane i ostalo lokalno stanovništvo Istarske županije”, izjavio je Željko Kukurin, predsjednik Uprave Valamara.

Valamar kontinuirano ulaže u održivi razvoj destinacija, što uključuje uređenje plaža, šetnica, biciklističkih staza i drugih javno dostupnih sadržaja otvorenih lokalnoj zajednici tijekom cijele godine. U okviru strategije održivog poslovanja do 2026. godine, Valamar planira ulaganja od 450 milijuna eura usmjerenih u izgradnju premium ljetovališta Pical i Rab, nastavak podizanja kvalitete hotela i kampova, internacionalizaciju te ulaganje u društveno odgovoran i održivi turizam.

