Šuica je favoritkinja, no Plenković se neće žuriti

Iako se HDZ-ova europarlamentarka Dubravka Šuica među članovima najužeg kruga suradnika premijera Andreja Plenkovića spominje kao najizglednija kandidatkinja za novu europsku povjerenicu, drugi izvori iz Vlade neslužbeno govore da se premijer neće žuriti s objavljivanjem te nominacije za najvišu dužnost koju Hrvatska ima pravo popuniti u Europskoj komisiji.

– Rok za nominaciju nije ovaj tjedan, nego 26. kolovoza, tako da odluka o tome još nije u zreloj fazi – kaže jedan upućeni izvor.

Zamijenila bi je Glavak

Izabrana predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen želi da njezin kolegij europskih povjerenika ima jednak broj žena kao i muškaraca. Iskazala je i želju da joj države članice ponude po jednog kandidata i jednu kandidatkinju, pa da ona odabere između njih dvoje. No i nakon toga neke su zemlje, poput Grčke i Slovenije, ponudile samo jednog kandidata, muškarca. Grčka dosadašnjeg glavnog glasnogovornika Junckerove Komisije Margaritisa Schinasa, a Slovenija svog veleposlanika pri EU Janeza Lenarčiča. Prema trenutačnom rezultatu na “semaforu”, koji je izradio portal Politico, 15 zemalja dosad je nominiralo ili dosta jasno dalo do znanja koga će nominirati za europske povjerenike i među njima je 10 muškaraca i 5 žena. Ostalih 13 država članica moglo bi biti pod sve većim pritiskom da pošalju žene.

Dubravka Šuica, voditeljica HDZ-ove delegacije u Europskom parlamentu i prva potpredsjednica kluba zastupnika Europske pučke stranke u novom sazivu EP-a, spominje se u zagrebačkim kuloarima kao najizglednija za nominaciju.

– To ima najviše logike – kaže jedan drugi izvor iz Vlade. Neka od ostalih imena o kojima se ranije spekuliralo ili su napustila Vladu u prošlotjednoj rekonstrukciji, poput Gabrijele Žalac, ili su promaknuta na više pozicije u Vladi, poput Zdravka Marića ili Davora Božinovića.

– Nema smisla imenovati nekoga potpredsjednikom Vlade da biste ga za mjesec dana poslali za europskog povjerenika – komentira naš izvor. To sve ide u prilog Šuici, no ono što joj možda ne ide u prilog jest činjenica da je u EP-u, odnosno klubu zastupnika pučana, izborila najvišu poziciju koju je ijedan HDZ-ovac dosad imao.

Kad bi otišla iz EP-a, malo je vjerojatno da bi netko od ostalih HDZ-ovaca bio izabran na potpredsjedničko mjesto u EPP-u. Šuičina zamjena u EP-u Sunčana Glavak zasigurno ne bi. No ako Plenković procijeni da u ovim okolnostima nema bolju kandidatkinju ili kandidata, nominirat će Šuicu, bez obzira na to što bi se HDZ time odrekao važnog mjesta u vrhu kluba zastupnika pučana.

Sad “ima dosta kredita”

Premijer Plenković dosad nije otkrivao ni ime ni portfelj koji želi da njegov(a) kandidat(kinja) dobije u Europskoj komisiji. No neslužbeno se može doznati da je vrlo čvrst u uvjerenju da Hrvatska sada, za razliku od situacije prije pet godina, “ima dosta kredita” kod nove predsjednice EK i da može računati na važan porfelj. Taj “kredit” proizlazi iz toga što, da je prošao prijedlog s kojim su Njemačka i Francuska došle na summit prije tri tjedna, Ursula von der Leyen ne bi uopće bila predsjednica Komisije, nego bi to bio Frans Timmermans. Von der Leyen je svjesna da su se stvari okrenule u njezinu korist zbog više čimbenika, no svjesna i da je jedan od njih bio Plenković, koji je unutar EPP-a predvodio pokret otpora ideji s Timmermansom na čelu Komisije.

