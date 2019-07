Plenković pokazao da ima sigurnu većinu, Maras opet od svega želio napraviti šou

Hrvatski sabor, odnosno vladajuća većina koja je brojila 82 zastupnika, potvrdila je nove ministre i potpredsjednike Vlade, bez oporbe koja nije željela sudjelovati u glasovanju. Unatoč i kritikama koje su se mogle čuti iz HDZ-a zbog smijenjenih ministara, svi su ipak podržali Plenkovićeve prijedloge njihovih zamjena. Tome je prethodio dugi dan tijekom kojeg je premijer Andrej Plenković na sedam sjednica saborskih odbora predstavljao svoje nove ljude. Zbog tako zgusnutog rasporeda nije mogao ostajati do kraja sjednice, što mu je posebno zamjerila oporba koja je još jednom naglasila kako bi najpoštenije bilo da se raspišu novi izbori. Vladajući su se ponovno pokazali discipliniranima, svi su se pojavili u Saboru i čekali drugu turu glasovanja, i HDZ-ovci, ali i svi njihovi partneri, i Bandićevi “žetončići”, pa i Siniša Varga koji nije formalno pristupio nekom od vladajućih klubova, ali je već nekoliko puta podržavao Plenkovićeve odluke.

Jedino SDP-ov Gordan Maras nije želio sazvati odbor u vrijeme koje mu je predloženo i sazvao ga je u 16 sati iako je glasovanje planirano za 17 sati, pa su na kraju Plenković i vladajući napustili sjednicu i otišli u sabornicu. Glasovanje je tako odrađeno za sve ministre osim ministra Josipa Aladrovića, čiji je mandat potvrđen koji sat kasnije, kad je odbor završio njegovo ispitivanje.

‘Etikete su vam zalijepili ministri’

Pitanje koje su premijeru po svim odborima postavljali SDP-ovci odnosilo se na prave razloge rekonstrukcije, odnosno povezanost smjena s aferama koje su se vezale uz ministre na odlasku, no ni jednom nisu dobili potpuno konkretan odgovor.

– Nismo na sudu. Za razliku od vas iz oporbe, ja nikada neću reći da je netko kriv. Znam što je kategorija presumpcije nevinosti. Nikada, ni u jednom trenutku, nikome neću dopustiti da lijepi mojoj Vladi etikete koje imaju veze s korupcijom – odgovorio je Plenković, na što mu je SDP-ov Peđa Grbin uzvratio kako mu ne lijepi oporba etikete korupcije, već su to napravili ministri Kuščević, Tolušić, Žalac i Marić.

Zastupnike je posebno zainteresirala informacija da će aktualni ministar unutarnjih poslova Davor Božinović biti potpredsjednik Vlade za vanjske i europske poslove i ljudska prava, pa su ga satima ispitivali o odnosu prema migrantima kao i poštivanju odluke Ustavnog suda o ćirilici u Vukovaru. Božinović im je rekao kako odbija tvrdnje (koje je iznijela i predsjednica države op.a.) o “push backu” migranata na granicama. Ako bude pritužbi na postupanje, koje, tvrdi, uglavnom dolaze od strane ilegalnih migranata koji su po 20-ak puta pokušavali ući u Hrvatsku, nadležne službe ih istraže. Tek u nekoliko slučajeva, dodaje, su se optužbe potvrdile i ti policajci su bili sankcionirani.

– Dovodite me u situaciju da interpretiram izjavu predsjednice koja je kasnije pojasnila da policajci imaju pravo na samoobranu. Kad vidite teren gdje se sve to događa, noćni sati, naravno da je to situacija gdje policijski službenik mora zaštiti prije svega sebe, pa i granicu – objasnio je Božinović. Naša opcija nije podizanje žica i barijera jer smatramo da za to nema potrebe u ovom trenutku, dodao je. Što se tiče poštivanja presuda Ustavnog suda, posebno oko Vukovara i ćirilice, odgovorio je kako iz odluke Ustavnog suda nije vidio obvezu uvođenja dvojezičnih ploča nego sugestiju u smislu poticanja dijaloga i smanjivanja tenzija.

– Ovo je svakako pitanje kojem ćemo se posvetiti, ali ne tako da doprinosim tenzijama – odgovorio je. SDSS-ov Milorad Pupovac osvrnuo se na odluku Ustavnog suda o ćirilici u Vukovaru.

– Postoji i jedan dio građana kojem smeta pozdrav Za dom spremni. Za njega ima mjesta, policija ga štiti, a za jedno pismo u minimalnoj upotrebi, koje nigdje zakonom nije kriminalizirano, i predsjednica i drugi tvrde da vrijeđa osjećaje ljudi koji su pretrpjeli ratna stradanja. Dijalog pod tom pretpostavkom nema nikakve šanse – naglasio je.

Plan za iduću godinu

Novi ministri pred zastupnike su dolazili sa svojim planom za iduću godinu, koliko će im trajati mandat budući da su već iduće godine parlamentarni izbori.

Novi ministar uprave Ivan Malenica tako je poručio da je potrebna sveobuhvatna analiza broja jedinica lokalne i regionalne samouprave kako bi se utvrdilo ima li ih previše, a na ponovljeno pitanje odgovorio je da treba smanjiti njihov broj. Najavio je i da će “učiniti sve da se primijeni odluka Ustavnog suda u Vukovaru”, koja se odnosi na prava srpske nacionalne manjine.

Vesna Bedeković, nova ministrica obitelji, mladih, socijalne skrbi i demografije, prilično je suvereno govorila o planovima u resoru kojim se dosad nije bavila, a zastupnike je iznenadila odgovorom na pitanje kako definira obitelj.

– Kao zajednicu žene i muškarca – rekla je, a kasnije se ispravila kako je mislila da govori o definiciji braka, te pojasnila da vjeruje da se obitelj može gledati iz više kuteva, pa tako obitelj može biti i netko tko nije u krvnom srodstvu. Najveća gužva bila je na predstavljanju ministra rada i mirovinskog sustava Josipa Aladrovića, ali ne toliko zbog njega koliko zbog plana oporbe da cijeli dan odulji i odgodi glasovanje.