Suđenje hrvatskim pilotima u Beogradu farsa je čak i za Vučića

Vijest da u Beogradu počinje suđenje četvorici hrvatskih vojnih pilota, koje optužnica tereti za navodni ratni zločin iz kolovoza 1995., izazvala je pozornost samo u hrvatskim medijima. Kampanja o "zločinačkim hrvatskim pilotima" tresla je, pak, medije u Srbiji prošlog ljeta i jeseni, kada je tempo udarao Aleksandar Vučić. Sada njega tu nema, bavi se Kosovom. A bila mu je to jedna od tada najvažnijih stvari, a u medijima pod njegovom kontrolom tekao je nepresušni mlaz tema i tekstova o ustaškim Hrvatima i takvom im ustaškom državom. Bila je to još jedna farsa, ali od početka neuobičajeno loša i nekvalitetna, loša čak i za Vučića, koji u proganjanju ustaške Hrvatske i Hrvata i nema nekih kriterija, ali ovom prilikom pogubili su se i takvi vrlo niski. Općenito, ta Vučićeva odluka da Srbija proglasi univerzalnu jurisdikciju nad ratnim zbivanjima na području cijele bivše Jugoslavije u Hrvatskoj je izazvala neviđeni podsmijeh, jer svakom je pajacu jasno da pravdu ne može utjerivati izravni nasljednik velikosrpske imperijalističke politike Srbije iz 1990.-ih, koja je bila agresor na Sloveniju, Hrvatsku, BiH i Kosovo. To bi bilo kao da nasljednik ruskog Putina odluči proganjati ukrajinske vojnike i pilote kao ratne zločince jer su se usudili braniti svoju zemlju. Hrvatski premijer Andrej Plenković odmah je ustvrdio da je taj sudski proces nepostojeći te da Hrvatska neće priznati sudske procese za navodna djela počinjena na teritoriju izvan Srbije i od ljudi koji nisu srpski državljani. Kada je objavljeno da Srbija želi suditi pilotima iz RH, jer da je stradalo u zbjegu kroz BiH i šestero srpske djece, to je pokrenulo i protupitanje zašto Srbija, kada je Vučiću toliko stalo do djece, ne pokrene procese protiv vojnih zapovjednika čije je vojno djelovanje u ratnoj Hrvatskoj rezultiralo pogibijom 400 djece tijekom rata. Ti bi procesi bili jednostavni jer se znaju počinitelji, a i suđenje bi bilo olakšano jer su oni državljani Srbije. No, Vučićevi su motivi politički i nemaju veze s pravdom, a rezultat su njegove osobne opsjednutosti veličinom i značajem Srbije koji ona više nema te frustracijom što više nije u poziciji uredovati po cijeloj bivšoj državnoj zajednici. Ovim procesom Vučić opet dokazuje kamo se zaputio, bježeći od normalnih europskih država još koju svjetlosnu godinu dalje,