Suđenje hrvatskim generalima groteska je međunarodne pravde

Nakon nezaboravnih trenutaka neizmjerne sreće zbog uspješne vojno-redarstvene operacije Oluja, u kojoj je u kolovozu 1995. poslije pet godina oslobođeno 18 posto okupiranog hrvatskog teritorija s kojeg je bilo prognano sve nesrpsko stanovništvo, toga povijesnog 16. studenoga 2012. u 9 sati sve je utihnulo. Život je stao u Hrvatskoj kao nikada prije i poslije. Iščekivalo se kakav će posljednji sud biti izrečen za Oluju, ne samo generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču već i bivšem predsjedniku dr. Franji Tuđmanu, ministru obrane Gojku Šušku, načelniku Glavnog stožera Zvonimiru Červenku, državnom i vojnom vrhu, kao i 150-200 tisuća sudionika Oluje, a onda i čitavoj Hrvatskoj za „udruženi zločinački pothvat“. Hrvatsku su prožimali strepnja i nada.