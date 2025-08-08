Nakon nezaboravnih trenutaka neizmjerne sreće zbog uspješne vojno-redarstvene operacije Oluja, u kojoj je u kolovozu 1995. poslije pet godina oslobođeno 18 posto okupiranog hrvatskog teritorija s kojeg je bilo prognano sve nesrpsko stanovništvo, toga povijesnog 16. studenoga 2012. u 9 sati sve je utihnulo. Život je stao u Hrvatskoj kao nikada prije i poslije. Iščekivalo se kakav će posljednji sud biti izrečen za Oluju, ne samo generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču već i bivšem predsjedniku dr. Franji Tuđmanu, ministru obrane Gojku Šušku, načelniku Glavnog stožera Zvonimiru Červenku, državnom i vojnom vrhu, kao i 150-200 tisuća sudionika Oluje, a onda i čitavoj Hrvatskoj za „udruženi zločinački pothvat“. Hrvatsku su prožimali strepnja i nada.
Suđenje hrvatskim generalima groteska je međunarodne pravde
Groteskno je bilo i ponašanje političkih Hrvatina u vrijeme lova na Gotovinu. A dokumentirano je u zabranjenom filmu "Lov na Gotovinu" kojeg se nigdje ne može pronaći. A autorica je zbog filma dobila otkaz na nacionalnoj televiziji. Groteska je svugdje oko nas. Od Trga žrtava pa sve do katedrale.
Pogledajte što radi izrael Palestincima a međunarodna zajednica ne reagira.
Još i dan danas jedna od najljepših vijesti u mom životu. Nije nikad trebalo doći do tog, a najkrivlja je EU i pranje savjesti međunarodne zajednice. Prvo su nas ostavili na cjedilu. Potom su nam embargom svezali ruke da ne možemo uzvratiti, zatim su na našim uspjesima gradili svoje karijere i politike, a onda su preko nas išli glumiti visoke pravednike i prati svoje greške. ...Sad smo članica svih tih jalovih "veličina", i neka od nas ne očekuju da ćemo se ičemu izlagati! Neka Slovenci pametuju, glumataju i "predvode" s prijedlozima u tim organizacijama, nakon tjedan dana "stravičnog" 😏 rata koji su "jedva preživjeli" hnj hnj.... Naša pomoć, kad vidimo nepravdu koja se čini hrabrima u Ukrajini, je konkretna. A za palestinske obožavatelje Hamasa me baš briga.