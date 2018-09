Suđenje konačno počelo, Sanader i Ježić niječu krivnju

Nismo krivi! - kazali su Ivo Sanader i Robert Ježić, kojima je nakon bezbrojnih odgoda na zagrebačkom Županijskom sudu počelo suđenje za aferu HEP - Dioki.

Riječ je o postupku u kojem je optužnica podignuta pomalo davne 2012., a skupa s njima tada je bio optužen i Ivan Mravak. On je u međuvremenu preminuo, a zbog zdravstvenih problema što Ježića što Sanadera, pripremna ročišta su bezbroj puta odgađana.

Prema optužnici Sander se tereti da je od Mravka, tadašnjeg čelnika HEP-a tražio da pogoduje Ježiću tako da njegovom DIOKI-ju proda jeftinu struju, čime je proračun oštećen za oko 19 milijuna kuna. Osim što je kupio 3,8 milijuna kuna jeftiniju struju, Ježić je od HEP-a dobio i 15 milijuna kuna pozajmice, a da pozajmicu dobije, urgirao je Sanader, tvrdi tužiteljstvo u optužnici.

HEP nije smio posuditi taj novac, a Ježić ga je nakon nekoliko prolongacija vratio. U iskazu koji je dao istražiteljima, Mravak je teretio Sanadera, a nakon njegove smrti, obrane su tražile izdvajanje tog iskaza te obustavu postupka, no sud im zahtjev nije prihvatio, a odluku suda potvrdio je i Vrhovni sud.

Ježić i bivši premijer nekada su bili u srdačnim odnosima, no te srdačnosti više nema, jer je Ježić bio jedan od bitnijih svjedoka na suđenju za slučaj Ina - MOL. Na sudu je iskazivao da je preko jedne od njegovih švicarskih firmi isplaćen dio mita, kojeg je MOL, odnosno Zsolt Tamas Hernadi isplatio Sanaderu. Radilo se o pet milijuna eura, za koje se Ježić javno obvezao da će ih vratiti u proračun. No to nikada nije učinio, a pravdao se da nije ni mogao jer presuda prvo nije bila pravomoćna, a kasnije ju je srušio Ustavni sud.

S obzirom na to da suđenje za Ina-MOL uskoro treba krenuti iz početka, Ježić će vjerojatno ponovo svjedočiti, pa će biti zanimljivo vidjeti što će ovaj put reći. Sanaderu trenutačno na zagrebačkom Županijskom sudu traju i ponovljena suđenja za afere Hypo i Fimi medija, dok je nepravomoćno osuđen za aferu Planinska. Suđenje za aferu Hypo ulazi u završnu fazu, dok je ono za aferu Fimi medija došlo do trenutka kada bi optuženici trebali iznijeti obrane, no došlo je do zastoja zbog ozbiljnih zdravstvenih problema optužene Nevenke Jurak.