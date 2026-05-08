Zovko poziva na brzu ratifikaciju sporazuma sa SAD-om, optužuje ljevicu za otezanje

Stalna izvjestiteljica Kluba zastupnika Europske pučke stranke (EPP-a) za trgovinu između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država Željana Zovko zauzima se za što bržu ratifikaciju sporazuma između dviju strana postignutog u srpnju prošle godine te optužuju stranke lijevo od centra za otezanje što doprinosi neizvjesnosti za europska poduzeća.

“Ovo nije pitanje pojedinaca ni političkih kampanja, već zaštite naših gospodarskih interesa i očuvanja snažnog transatlantskog partnerstva. Zato očekujem odgovornost i političku hrabrost svih pregovarača kako bismo što prije zaključili sporazum u interesu europskih građana i gospodarstva", poručila je u petak Zovko.

U srijedu navečer pregovarači Vijeća i Europskog parlamenta nisu uspjeli postići kompromis o zakonodavnom prijedlogu za provedbu sporazuma EU-a i SAD-a postignutog prošlog ljeta u Turnberryiju, u Škotskoj, kojim bi se ukinule carine na američku industrijsku i poljoprivrednu robu u zamjenu za fiksnu američku carinu od 15 posto na većinu izvoza EU-a.

Nedavno je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio da će podići carine na 25 posto uz opravdanje da EU oteže s provedbom dogovorenoga.



“Nedavni događaji potvrđuju da smo bili u pravu što smo se oduprli američkim prijetnjama. Europsko zakonodavstvo ne smije biti diktirano prijetećim objavama na društvenim mrežama iz SAD-a“, rekao je u izjavi u petak glavni pregovarač za trgovinu sa SAD-om, njemački socijaldemokrat Bernd Lange.

Trump je u četvrtak nakon telefonskog razgovora s predsjednicom Komisije Ursulom von der Leyen rekao da je daje rok EU-u do 4. srpnja da ratificira trgovinski sporazum.

"Strpljivo sam čekao da EU ispuni svoj dio povijesnog trgovinskog sporazuma koji smo dogovorili u Škotskoj, najvećeg trgovinskog sporazuma ikad", napisao je Trump u objavi na Truth Socialu.

"Dano je obećanje da će EU ispuniti ‌svoj dio sporazuma i smanjiti svoje ⁠carine na nulu! Složio sam se da dam rok do 250. rođendana naše zemlje ili će carine skočiti na puno više razine", dodao je.

Zastupnica Zovko upozorava da troškove daljnjih odgoda ne snose političari, već poduzeća, industrija i radnici koji se svakodnevno suočavaju s neizvjesnošću. ”Dok pojedini pokušavaju skupljati kratkoročne političke bodove, europske tvrtke plaćaju cijenu. To je neprihvatljivo", naglasila je.

Prema dogovoru iz Turnberryija, SAD uvodi jedinstvenu carinsku stopu od 15 posto na gotovo sav europski izvoz, uključujući automobile, farmaceutiku, poluvodiče i drvo, dok se EU obvezala ukinuti carine na američki industrijski uvoz i dati preferencijalni pristup tržištu za američku poljoprivredu, morske plodove i energiju. EU se također obvezala kupiti 750 milijardi dolara američkog ukapljenog prirodnog plina, nafte i nuklearnih proizvoda do 2028., te investirati 600 milijardi dolara u strateške sektore SAD-a.

Postignuti sporazum moraju odobriti oba zakonodavna tijela u EU, Vijeće i Parlament.

Pregovori unutar Europskog parlamenta o zajedničkoj poziciji na temelju koje mogu pregovarati s Vijećem trajali su mjesecima. Tek 26. ožujka ove godine zastupnici su izglasali svoje stajalište, koje sadrži brojne “osigurače”, zaštitne klauzule, u slučaju da Sjedinjene Države ne poštuju dogovor postignut.

Zovko kaže da je napredak u pregovorima bio sustavno otežavan, ističući da su Lange i zastupnici lijevih grupacija koristili svaku priliku za usporavanje rada na zajedničkoj poziciji, “narušavajući transatlantsko povjerenje i unoseći dodatnu nestabilnost u odnos upravo u trenutku kad je predvidljivost bila najpotrebnija”.

Novi pregovori između Vijeća i Parlamenta trebaju se održati 19. svibnja. Zovko ističe da je to ključni trenutak i prilika da se osiguraju stabilnost, predvidljivost i pravna sigurnost za europska poduzeća i radnike, bez dodatnih carina i kroz pregovore vođene u dobroj vjeri”.

"Sada je vrijeme za odgovorne odluke i postizanje vjerodostojnog sporazuma", zaključila je.

Ako se 19. svibnja postigne dogovor, o njemu Europski parlament glasati na plenarnoj sjednici u lipnju. Dogovor također treba odobriti i Vijeće EU-a.