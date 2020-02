Stručnjaci otkrili zašto je nastala panika oko koronavirusa i kako se jedino može suzbiti

Nakon pojave koronavirusa u Hrvatskoj dio građana podlegao je i panici pa su počeli gomilati zalihe hrane, lijekova, neki i izbjegavati izlaske. Jesu li u slučaju korone stručnjaci i dužnosnici građanima slali zbunjujuće poruke govoreći da je korona kao blaža gripa, a istodobno ljudi vide da se zaraženi smještaju u izolirane sobe pod videonadzorom u koje liječnici ne ulaze bez prijeke potrebe ni sa zaštitnom opremom, nego s pacijentima komuniciraju preko mobitela!? Svi se naši sugovornici slažu da građani trebaju nastaviti s normalnim životom uz zdravu dozu opreza, ali i da stručnjaci trebaju ljudima odgovoriti na sva pitanja, nejasnoće, objasniti kontradiktornosti u odgovorima, a bilo ih je.

Krizna komunikacija

Psihijatar Ante Bagarić ističe da bi bilo dobro da su o načinu komunikacije stručnjaka i dužnosnika o koroni prema javnosti bili uključeni i stručnjaci za mentalno zdravlje jer najbolje poznaju psihu ljudi i moguće reakcije.

VIDEO Bernard Kaić, voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti, o novim mjerama protiv širenja koronavirusa

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Normalno je da ljudi reagiraju sa strahom ako vide da postoji odjel u bolnici u koji se ne ulazi preko vrata, nego preko balkona. Ne možete građanima reći “to je kao i gripa” jer je netočno, ne zna se o koroni koliko o gripi, niti stručnjaci sad znaju kako će se stvari s koronom odvijati. Najlakše je reći ljudima “nemojte se bojati”, ali da to pomaže, psihijatri bi imali najlakši posao, samo bi hodali svijetom i ljudima govorili da se ne boje. Prirodno je da se ljudi plaše nepoznatog i nećete ih učiniti hrabrijima ako im govorite da ne strahuju. Ne pomaže ni ako im govorite “nemojte nositi maske po gradu”, a ljudi vide da liječnici ulaze u sobu k zaraženima kao da idu na Jupiter, građanima se mora objasniti zašto je to tako. To ne znam ni ja jer nisam infektolog. Ali kao psihijatar znam da jedino što može spriječiti paniku kod ljudi jest da im govorite istinu. Bitno je da političari i stručnjaci ljudima kažu sve što znaju o virusu i što se poduzima i što će se raditi dalje – govori Bagarić.

Za primjer navodi profesoricu Markotić koja smireno i uvjerljivo istupa u javnosti, a doprinos u tumačenjima opasnosti od korone dali su i Radman i Đikić te drugi znanstvenici. Komunikologinja Smiljana Leinert Novosel govori da se u vrijeme društvenih mreža te u globaliziranom svijetu informacije o koroni ne mogu i ne trebaju skrivati.

– Ministar i svi oko njega s izvještavanjem javnosti dobro su počeli, no poslije su ulaženjem u masu detalja poput onih kako je sve iznutra organizirano, o sobama u kojima će biti izolirani pacijenti i u koje se ne ulazi samo zbunjivali ljude i uzdrmali one prve poruke “da je korona kao blaža gripa”, “sve držimo pod kontrolom i imajte u nas povjerenja”. Stoga je i reakcija dijela ljudi koji su krenuli u nabavu hrane, po maske, lijekove bila normalna jer je došlo do nesklada između onog što se govori i što ljudi vide... Ako ljudima kažete da imate sobe za izolaciju, u koje bez potrebe ne ulaze liječnici sa zaštitnom opremom, treba im i reći da je to zato što se želi spriječiti to i to... i zbog čega se tako ne postupa kod oboljelih od gripe. Sve stvari koje nisu objašnjenje samo bude nepovjerenje kod građana. Ako ljudi pročitaju da se hotel na Sljemenu zatvorio i kaže im se “ovo je nova karantena”, ako im se ne kaže zašto u karantenu idu oboljeli od korone, a ne oboljeli od gripe, to je plodno tlo za razne spekulacije. Još ako se u to sve upetlja i politika pa i političari s najvišeg vrha počnu govoriti o koroni, to je tek ljudima sumnjivo, a istovremeno im se govori da je virus kao blaža gripa. Što više širite krug ljudi koji javnost službeno izvještavaju o koroni, samo budite sumnju kod ljudi u službene izjave – ističe Leinert Novosel.

VIDEO Ivan Đikić: Evo što trebate činiti kod pojave koronavirusa

Da se ne izaziva nepotreban strah i panika, stručnjaci, dodaje, trebaju davati argumentirane i usuglašene izjave kojima ne djeluju na emocije ljudi, nego im šalju jasnu poruku da pametno i oprezno vladaju situacijom. Zato moraju imati jedan komunikacijski tim za upravljanje ovakvim situacijama, odnosno poznavati kriznu komunikaciju.

Zdrava doza straha

Psihologinja Mirjana Nazor kaže da je normalno što se kod ljudi javlja strah jer se s koronom dosad nisu susreli.

– Određena doza straha nije loša jer nas čini opreznima, ali kad strah preraste u paniku, to je kontraproduktivno jer ljude može učiniti ili previše ležernima, pa se ponašaju neoprezno ili ih odvesti u drugi ekstrem pa prestanu ići trgovinu i normalno živjeti, sami sebi stvore zatvor od života. Loše je i što su se premijer i ministri uključili u priču o koroni i dijelili savjete, za građane je bolje da to rade profesionalci, zdravstveni djelatnici; više će imati povjerenja u njih jer će pomisliti da su stvari izmaknule kontroli ako su se uključili političari – govori Nazor.

Ljudi se trebaju držati liječničkih uputa da higijenu održavaju na višoj razini i uz zdravu dozu opreza normalno živjeti, a to ne znači da kupuju na litre i kilograme ulja, brašna, šećera i zatvaraju se u stanove jer se i tako stvara napetost i strah kod ljudi i strah kao da je smak svijeta.

>> Tema: Koronavirus