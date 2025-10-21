Stravičan slučaj u Dalmaciji: Policija privela maloljetnika zbog sumnje da je silovao djevojku

Policija je potvrdila da je nakon zaprimljene dojave o navodnom silovanju maloljetne djevojke na području Dalmacije odmah reagirala te provela sve potrebne mjere i istražne radnje. Kriminalističko istraživanje je dovršeno, a osumnjičeni je po završetku postupka priveden pritvorskom nadzorniku, piše 24sata.

– Zbog poštivanja zakonskih odredbi o tajnosti postupka (sukladno čl. 60. Zakona o sudovima za mladež postupak u kojem sudjeluju maloljetnici je tajan), a posebno s obzirom na to da su i počinitelj i žrtva maloljetne osobe te da se radi o istraživanjima u kojima se na poseban način mora voditi računa o području zaštiti prava i interesa djece, nismo u mogućnosti javnosti pružiti više informacija – stoji u priopćenju policije.

Iz policije poručuju kako se u ovakvim slučajevima prioritetno štite interesi i dobrobit djece, zbog čega se svi postupci vrše uz najviši stupanj diskrecije.