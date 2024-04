Strava u Turskoj: Poginulo 27 osoba u požaru u noćnom klubu, ima i ozlijeđenih

U istanbulskom noćnom klubu koji je trenutno zatvoren zbog renovacija izbio je požar. Prema najnovijim informacijama s mjesta događaja, najmanje 27 ljudi je poginulo, a jedna osoba je teško ozlijeđena, prenosi Dejli sabah.

Incident se dogodio 2. travnja oko 1 ujutro u klubu Masquerade koji je lociran u prizemlju zgrade sa 16 katova, piše Hurriyet Daily News. Klub u četvrti Gayrettepe bio je zatvoren zbog Ramadana. Lokalni mediji pišu da se mogla čuti eksplozija u blizini pozornice za vrijeme izvođenja radova te nagađaju da je tako počeo požar.

15 people died in a fire in a nightclub that was under renovation in #Istanbul's Şişli district#Turkiye pic.twitter.com/GhkYhN61jz