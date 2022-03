Strani mediji: Kako nitko ne vidi dron koji ide 700 km/h? Raspravlja se o tome jesu li ga poslali Srbi

Nenavaden zvok pada letjelice čuli su i Slovenci s istočnog dijela zemlje, javlja Slovenski letalski portal, a što se točno sinoć u Zagrebu dogodilo, o tome ne raspravljaju samo oni.

Mađarski, srpski, britanski, talijanski, francuski portali, oni s područja Južne Amerike, ali i primjerice The Washington Post bave se danas događajem koji je u fokusu i Ministarstva obrane, premijera Andreja Plenkovića, predsjednika Zorana Milanovića i stručnjaka ratnog zrakoplovstva. "Potpuno bizarnim" cijeli je je događaj nazvao stručnjak za vojnu avijaciju i urednik portala War zone Tyler Rogoway, koji je proučio fotografije iz Zagreba i svojim čitateljima pojasnio da je riječ o izviđačkom dronu koji izgleda kao raketa.

Podsjetimo, naš analitičar Davor Ivanković u analizi za Premium Večernjeg lista objasnio je jutros o kakvoj je letjelici riječ i koliko je moguće da se radi o ruskoj provokaciji.

Ozbiljan kvar

– Zacijelo se ozbiljno pokvario, preletio cijelu Mađarsku i na kraju se srušio u Zagrebu – objasnio je Rogoway na War Zoneu. Kazao je kako je nedavno objavljeno da je Ukrajina u pogon stavila takve dronove koji datiraju iz sovjetske ere te je ta država jedina na svijetu, koliko je njemu poznato, koja koristi Tu-141, zvan još i Strizh.

Alarmantno je da letjelica ode tako daleko, kazao je, ali to nije prvi put, čak ni u ovom ratu, u kojem se prije nekoliko dana jedna takva srušila u Ukrajini.

– Ova letjelica više je krstareća raketa nego tradicionalna bespilotna letjelica. Lansira se iz prikolice, unaprijed joj se odredi putanja i služi za skupljanje obavještajnih podataka. I ima padobran pa se može više puta upotrijebiti – govori Rogoway, kojem nije posve jasno bilo što radi NATO-ova protuzračna obrana i kako je moguće da je dron preletio jednu ili više zemalja.

Tu-141 Ukrajina je, pojašnjava War Zone, nadogradila nakon invazije na Krim 2014., a Tyler Rogoway misli da ona nije mogla doći u Hrvatsku s granice Rusije, kako su neki nagađali, jer je Zagreb na prevelikoj udaljenosti.

Ne isključuje, međutim, mogućnost da su je Rusi poslali iz Bjelorusije. Na istom tom portalu razvila se i rasprava da je možda letjelica lansirana na Zagreb iz Beograda, ali s obzirom na putanju i činjenicu da Srbija Tu-141 ne posjeduje, već bi se ona do tamo ona morala prvo transportirati, ta je teorija odmah odbačena. Da je dron ukrajinski, sigurni su na Hola Newsu, portalu na španjolskom jeziku iz američke Sjeverne Karoline, na kojem se čudom čude, pišu tamošnji novinari, kako nitko nije primijetio letjelicu koja se kretala brzinom većom od 700 kilometara na sat na visini od 1300 metara po Mađarskoj prije nego što je došla do Zagreba.

The Washington Post: Nedetektiran je od zračne obrane u Hrvatskoj

The Washington Post prenio je da se sastalo hrvatsko Nacionalno vijeće sigurnosti koje će provesti službenu istragu, a "o incidentu" obavijestit će se i NATO.

– Ovaj pad znači da je ogroman dron letio minimalno 560 kilometara vjerojatno nedetektiran od zračne obrane u Hrvatskoj, ali i Mađarskoj, obiju država članica zapadnog vojnog saveza – kaže The Washington Post.

Las Vegas Sun citirao je gradonačelnika Tomislava Tomaševića koji je jutros, piše ovaj portal, obišao Jarun te rekao kako je puka sreća što nitko nije stradao.

Prati se situacija i na istoku Europe, i to vrlo pomno, rumunjski portal Hot News iz Bukurešta to radi "iz minute u minutu", a dok čekaju službeno izvješće o padu Strizha, citiraju hrvatskog premijera iz Versaillesa te nagađaju što se moglo dogoditi. Rade to i društvene mreže koje su od sinoć prepune komentara, raspravlja se je li letjelica pogrešno programirana pa, umjesto na ukrajinski Yarun, otišla na hrvatski Jarun. Postavljaju se pitanja i je li pad baš slučajnost, budući da se dogodio na dan kad je Sabor odlučio da 70 vojnika pošalje u Mađarsku, a naravno, sve je puno i fotografija dijelova Tu-141 koje su oni koji su se sinoć našli na mjestu događaja odlučili uzeti za uspomenu.

