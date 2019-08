Stoji li ruska tajna služba iza ubojstva u Berlinu?

U Berlinu je usred bijela dana u jednom parku pred očima brojnih svjedoka ubijen pucnjem u glavu jedan Gruzijac. Ubojica je uhićen, ali šuti. Radi li se o naručenom ubojstvu strane tajne službe?

Bila je to scena kao iz američkih akcijskih filmova: jedan 40-godišnji Gruzijac je prošlog petka oko podneva šetao berlinskim parkom Klein Tiergarten u četvrti Moabit. U tom trenutku mu se približio s leđa jedan biciklist. Kada je došao do njega izvadio je pištolj s prigušivačem i bez upozorenja pucao dva puta - jedan metak je pogodio leđa, a drugi glavu žrtve. Gruzijac je bio na mjestu mrtav. Jedna žena, koja je sve vidjela iz neposredne blizine kaže da je sve izgledalo kao čista profesionalna egzekucija.

Nakon ubojstva se biciklist mirno odvezao dalje, ali je malo nakon toga uhićen u blizini mjesta atentata. Radi se o jednom 49-godišnjem Rusu. Opis očevidaca – a u tom ih je trenutku bilo puno u parku – je bio toliko dobar, da je policija odmah bila sigurna da je uhitila pravog čovjeka.

Dvjesto policijskih službenika je potom prečešljalo mjesto zločina kako bi osigurali tragove. Pištolj kojim je ubojstvo počinjeno je malo kasnije pronađeno u obližnjoj rijeci Spree. Ronioci su iz rijeke izvadili i torbu s odjećom kao i bicikl. Počinitelj je jedan također 49-godišnjak - iz Čečenije.

"Profesionalno isplanirano naručeno ubojstvo"

O tome kako je do ubojstva došlo i tko je počinitelj ne postoje velike sumnje – dokazni materijal kao i izjave svjedoka su vrlo jednoznačni. Nejasno je, međutim, koji je motiv umorstva i tko je nalogodavac.

O atentatu u međuvremenu opširno izvještavaju kako ruski, tako i gruzijski mediji. Na televiziji se prikazuju posebne emisije posvećene tom slučaju.

Iako berlinska policija službeno izjavljuje kako istražuje u svim smjerovima, osobni motiv ubojice jednako kao i pokušaj pljačke više-manje se drže malo vjerojatnima. "Bio je to profesionalno isplanirano i izvedeno naručeno ubojstvo", smatraju u policiji.

Kao mogućnost se još navodi da je možda riječ o obračunu unutar krugova organiziranog kriminala. No većina indicija ipak govori u prilog tezi da se radi o naručenom ubojstvu. Prema pisanju njemačkog tjednika Der Spiegel, u to su uvjereni i analitičari u obavještajnim službama više zemalja članica NATO-a.

Čečenska veza

Zelimkhan K., žrtva atentata, živi već izvjesno vrijeme u Berlinu sa ženom i djecom. Njega su njemačke vlasti neko vrijeme imale pod prismotrom kao islamističkog ekstremista, navodno je u trenutku atentata bio na putu na molitvu petkom u obližnjoj džamiji.

U svojoj domovini Gruziji nije nepoznat. Prema pisanju gruzijskih medija, on se tijekom drugog gruzijskog rata (1999. do 2009.) borio protiv ruske vojske. Porijeklom je K. iz jednog sela u klancu Pankisi na sjeveroistoku Gruzije. To je kraj s većinskim muslimanskim stanovništvom. I tijekom svog boravka u Berlinu živio je strogo u skladu s religijskim pravilima.

Za vrijeme rata u Čečeniji je bio navodno aktivan i za gruzijsku vladu kao posrednik. No prema još nepotvrđenim informacijama, ruska tajna služba FSB je Zelimkhana K. smatrala teroristom i članom čečenske terorističke grupe "Kavkaski emirat".

Još 2015. je navodno K. preživio jedan pokušaj atentata u gruzijskom glavnom gardu Tbilisiju. Tada su atentatori, koji nikada nisu identificirani, više puta pucali u njega. K. je potom prebjegao u Ukrajinu, gdje je nastavio s proturuskim aktivnostima. Tamo je također surađivao s ukrajinskom tajnom službom.

Nakon ponovnog pokušaja ubojstva je K. s obitelji prebjegao u Njemačku, najprije u Brandenburg, potom u Berlin. Tu je, međutim, protiv njega pokrenut postupak za protjerivanje i prva sudska instanca je to već i odlučila. Na tu se odluku K. žalio, i postupak je bio još u tijeku. U krugu prijatelja i poznanika se tvrdi da K. nije bio islamist, već upravo suprotno – da je navodno sprječavao ljude da se idu u Siriju boriti na strani IS-a.

Sve je bilo pripremljeno

Sada se naravno postavlja pitanje: ako je ubojstvo bilo naručeno, tko je naručitelj? Radi li se o nekadašnjim suborcima kojima je Zelimkhan K. počeo smetati? Ili je u pozadini ruska tajna služba? Ili je u pitanju možda čečenski diktator Ramsan Kadirov na čijoj se listi za odstrijel Zelimkhan K. navodno također nalazio.

Njemački visokotiražni list Bild je u međuvremenu uspio razgovarati sa sinom ubijenog, koji je rekao kako su njegovog oca do sada već četiri puta pokušali ubiti. Uz pokušaj atentata u Tbilisiju bio je izvršen i jedan pokušaj ubojstva otrovom.

Gruzijski mediji smatraju da je ubojstvo u Berlinu u vezi s jednom vojnom akcijom iz 2012. Tada su islamisti u klancu Lopota vodili borbe s gruzijskim trupama i zarobili više osoba. Gubitaka je bilo na obje strane. Kao jedan od posrednika u sukobu tada je sudjelovao i Zelimkhan K., između ostalog i kao dobar poznavatelj terena i tamošnjih prilika.

U redovima islamista se pak borio i Ahmed Čačajev koji slovi kao jedan od organizatora terorističkog napada na aerodrom u Istanbulu 2016. kada je život izgubilo 45 ljudi, dok ih je 235 ranjeno. Turske vlasti su tada za samoubilački napad optužile Islamsku državu (IS). Čačajev je kasnije, 2017., ubijen u jednoj akciji gruzijske policije u Tbilisiju. Nije isključeno da je ubojstvo u Berlinu kasna posljedica tog razvoja događaja.

U prilog tezi o ubojstvu naručenom od strane neke tajne službe govori i ponašanje atentatora. Prema informacijama Spiegela, on je u Njemačku doputovao kratko prije atentata i već je sve pripremio za što brži odlazak i zemlje. Kratko prije ubojstva on se presvukao, a koristio je pištolj kalibra 9 mm s prigušivačem. Nakon uhićenja je kratko zanijekao da je ubojica, a potom je odbio davati bilo kakve daljnje izjave. Njemačka policija još uvijek provjerava njegov identitet. Ako se potvrdi pretpostavka o umiješanosti neke strane tajne službe, istragu će preuzeti njemački savezni državni odvjetnik Peter Frank.