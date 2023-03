Stočari: Želimo poput drugih kolega na području EU normalno živjeti, raditi i proizvoditi

Udruga hrvatskih krških pašnjaka zahvalila je ministru Davoru Filipoviću na najavi povećanja iznosa odštete za vuka, ali dodaje da njezini članovi smatraju kako je najprječa potreba reducirati vučju populaciju i omogućiti kvalitetne propise i uvjete za držanje stoke, priopćeno je. Što se tiče visine odštete ona sada iznosi oko 30 posto tržišne cijene za krupnu stoku i do 60 posto tržišne cijene za stoku sitnog zuba, što samo po sebi govori o nepravdi, a tu odštetu stočar može ostvariti samo ako je blago stradalo uz zaštitne mjere propisane pravilnikom, koje je nemoguće postići zbog nesređene politike, navela je u ponedjeljak Udruga, kao odgovor na očitovanje Ministarstva na njihove prozivke o "zaštiti vuka" i visinama naknade.

Poljoprivrednici su žrtve nesređenog sustava jer jedno ministarstvo uvjetuje postavljanje osam žica električnog pastira, dok drugo ministarstvo kroz Hrvatske šume brani njegovo postavljanje na državnom zemljištu za koje se nema ugovor o zakupu, pa čak i za one rijetke stočare koji imaju sklopljen ugovor o zakupu, ističe u priopćenju predsjednik Udruge Ivan Tešija. S obzirom na prisutni broj stoke, potrebno je dati u zakup više od 500 000 hektara krških pašnjaka, a sada je zakupljena samo desetina toga, što znači da velika većina poljoprivrednika ne može osigurati propisanu zaštitu od napada vuka, dodaju iz Udruge.

Dok se to ne riješi, iz pravilnika bi trebalo izbaciti obavezu postavljanja električnog pastira, obavezu držanja određenog broja pasa za one poljoprivrednike koji nemaju potporu na površine, kao i obavezu izgradnji nastambi ili nadstrešnica i torova jer Hrvatske šume ne dopuštaju njihovo podizanje na pašnjaku. Udruga hrvatskih krških pašnjaka traži da to odšeta bude u visini minimalno tržišna cijena mesa, kako se ne bi događalo da i dalje cijenu zaštite vuka plaćaju najsiromašniji i oni koji su najdalje od mjesta donošenja odluka. "Mi stočari ne želimo da naše blago i dalje bude hrana vukovima, pa pozivamo ministra da uredi prilike da naše blago ostane živo i zdravo, i da sredstva za isplate šteta ne čine veliki trošak državi", dodaju.

Ako se zaista želi razviti stočarstvo na hrvatskim krškim područjima, najprije treba omogućiti kvalitetan zakonski okvir i omogućiti poljoprivrednicima kvalitetne uvjete za držanje stoke. A kao preduvjet toga treba dozvoliti hitan izlov križanaca, omogućiti svim poljoprivrednicima zakup potrebnih površina za ispašu, dozvoliti postavljanje fiksnih ograda na pašnjacima, gradnju nadstrešnica i pojilišta, te omogućiti klanje stoke na gospodarstvu, ističe se u priopćenju. Mi želimo poput drugih kolega na području Europske Unije normalno živjeti, raditi i proizvoditi, a to ne možemo zbog nesređene politike i svakodnevnih napada vukova na naša stada, zaključuju iz Udruge hrvatskih krških pašnjaka.

