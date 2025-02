Što bi Trump još mogao čuti od Tuckera Carlsona, autora teze o diktatoru Zelenskom

IVICA BETI

Business plan 'zažmiri i nadaj se da institucije ni ovoga puta neće odraditi posao'

USKOK i Europol tvrde da je organizirana kriminalna skupina odlagala plastiku i medicinski otpad od početka 2022. do rujna 2024. na više lokacija, uključujući Gospić, Varaždin i Benkovac. Otpad je zakopan ili ostavljen u rasutom stanju. Stanovništvu su podmetnuli ekološku bombu, a sebi priskrbili dobit od najmanje četiri milijuna eura. Za to se sada zna, no koliko je takvih rupa neotkriveno?