Stižu snimke s Tajvana: Strašan potres rušio zgrade i mostove, pod ruševinama majka i kći

Potres magnitude 6,8 stupnjeva po Richteru pogodio je Tajvan u nedjelju, dan nakon što je potres magnitude 6,4 potresao otok, prema Središnjem meteorološkom uredu. Tajvanski mediji objavili su da se niska zgrada u kojoj se nalazila trgovina srušila te da je u tijeku akcija spašavanja ljudi koji su bili u toj zgradi. Najmanje jedan vagon iskočio je iz tračnica na stanici na istočnoj obali.

Nakon subotnjeg potresa lokalni mediji izvijestili su o urušavanju stare kuće od opeke, oštećenju mosta, srušenim artiklima s polica u trgovinama, zaustavljenim dizalima u visokim zgradama, privremeno obustavljenim željezničkim linijama i drugim problemima.

Japanska meteorološka agencija je odmah nakon potresa izdala upozorenje na tsunami za nekoliko južnih japanskih otoka u blizini Tajvana, ali nedugo zatim ga je povukla.

Earthquake in Taiwan!



