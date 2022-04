Stiže svjetska kulinarska krema, na Munkovoj je listi čekanja 52.000 gostiju

Kad se nešto događa u Rovinju, a to nešto počinje riječju Weekend, onda treba imati najbrži prst i na vrijeme rezervirati sobu u hotelu i svoje “mjesto pod suncem”. Jer naknadna pamet ne pomaže. Prvog tjedna u svibnju Rovinj će ugostiti neka od najvećih imena svjetske gastronomske scene pa su trenutačno glavne face u gradu direktori Weekend Food Festivala Tomo Ricov i Boris Kovaček te direktor programa Hrvoje Petrić, vjerojatno jedini čovjek u Hrvatskoj koji je u stanju na jednom mjestu okupiti imena poput Razmusa Munka, Dabiza Muñoze i Massima Botture. Ako vam ova imena na prvu ne znače puno, znajte da se radi o chefovima koji redom imaju dvije i tri Michelinove zvjezdice, čiji restorani vrijede milijune eura, a poželite li danas rezervirati mjesto u jednom od njih, bit ćete 52.000. na listi čekanja! U slučaju da netko od sretnika otkaže stol...

Četiri dana uživanja

Do ovog četverodnevnog uživanja u najboljem što hrvatska i svjetska gastronomija nude ostalo je još mjesec dana, taman da se malo zagrijemo u razgovoru s Borisom i Hrvojem. Napokon su svi uvjeti zadovoljeni da se festival, na čijoj se organizaciji dugo i temeljito radilo, održi u punom sjaju. O nazivu nije bilo dvojbe, pogotovo jer iza njega stoji ekipa koja godinama radi jedan od najuspješnijih festivala u regiji.

– Deset godina smo Weekend Media Festival pažljivo razvijali i njegovali, nismo htjeli s njim eksperimentirati dok nije postao ozbiljan brend s dugom tradicijom koji više ništa ne može tako lako poremetiti i naštetiti mu. Dapače, bio je došao trenutak kad smo shvatili da bi bilo dobro proširiti ga i nije dugo trebalo da shvatimo da, osim o komunikacijama i marketingu, najviše znamo o ugostiteljstvu i hrani. To se učinilo kao logičan put daljnjeg razvoja brenda, a nije odmogla ni činjenica da se radi o drugoj najjačoj industriji na svijetu koja u Hrvatskoj ima važnu ulogu zbog turizma koji je praktički okosnica naše privrede. Svi znamo da je drugi najvažniji razlog dolazaka turista u Hrvatsku uživanje u gastronomiji. Željeli smo ga razvijati na osnovama WMF-a koji je unutar struke, ali i šire, poznat kao poslovni festival s opuštenim predznakom. Naš dragi kolega Predrag Grubić WMF je u nekoliko riječi opisao kao “kreativno dokoličarenje”. Upravo je ta sinergija kreativnosti i opuštenog druženja ono što nas razdvaja od brojnih drugih festivala slične tematike. Jasno je onda da smo i ovaj projekt željeli razvijati na istim postulatima kao WMF. Bitno je znanje, druženje, zabava... Tako mi gledamo na posao. Teško se baviti tim poslom, dakle kad nešto ozbiljno radimo, ako nam pritom nije zabavno. Naravno, uvijek pokušavamo pomicati granice i raditi na kvaliteti. I ovdje smo okupili vrhunske profesionalce, one koji žele više od posla koji rade i diktiraju svjetske trendove... – objašnjava Boris Kovaček ideju iza projekta koji će uskoro ugledati svjetlo dana.

Kad je riječ o onima koji uvijek žele više, Hrvoje Petrić školski je primjer takve osobe i ujedno član tima bez kojeg, čini nam se, festival ne bi imao lineup od kojeg prolaze trnci. Jesmo li u pravu, pitamo ga?

– Gotovo svi chefovi koji dolaze moji su prijatelji ili poznanici, neki već dugi niz godina. I prije službenog poziva odmah su s oduševljenjem pristali doći i biti dio festivala. Mnogi od njih nisu još nikada bili u Hrvatskoj, a čuli su mnogo toga dobrog. Uza sve to, koncept festivala, ne previše širok, ali opet izuzetno jak sastav chefova koji dolazi te prirodne ljepote Istre aduti su koji su bili dovoljni da okupimo najbolje od najboljih ove godine – kaže Petrić.

Ne dolaze reklamirati

Jesmo li dobro čuli da će genijalni Rasmus Munk morati na jedan dan zatvoriti Alchemist (restoran u kopenhagenskoj luci nasuprot Kastelleta) zbog dolaska u Hrvatsku?

– Ne, Alchemist će normalno raditi. Uspjeli smo prilagoditi program Rasmusovim obavezama tako da će on doći pred kraj festivala i zadržati se još nekoliko dana u Hrvatskoj i nakon festivala. Rasmus dolazi s nekoliko članova svog tima, no kažem, restoran će biti normalno otvoren i on će biti i tamo, a odmah po zatvaranju kreće za Zagreb pa Rovinj. Dolazak Rasmusa Munka velika je stvar jer to se gotovo nikada ne događa. On doista izuzetno rijetko napušta restoran i odlazi na festivale. Slično je i s Dabizom Muñozom. Zaista je čast da su prihvatili poziv i odlučili doći upravo k nama.

Svatko će se složiti s ovim riječima premda nismo, za razliku od Hrvoja, imali sreću uživati u “predstavi” Rasmusa Munka. Može li se to i s čime usporediti i hoćemo li na WFF-u uspjeti doživjeti nešto od magije i energije u koje su se imali prilike uvjeriti posjetiti posjetitelji njegova restorana?

– Gastronomsko iskustvo u Alchemistu je nevjerojatno i apsolutno neusporedivo s ijednim restoranom. Večera je zamišljena kao drama od 5 činova tijekom koje se događa gotovo 50 impresija, ne isključivo okusa i mirisa, već i vizualnih te zvučnih kreacija. Osim što je restoran mjesecima unaprijed rasprodan, pri mom nedavnom posjetu rekli su mi da uz to imaju i oko 52.000 ljudi na listi čekanja u slučaju da netko otkaže rezervaciju – kaže Petrić, a Kovaček dodaje:

– To je ta priča o inspiracijama koju guramo. Kad netko poput Munka ili Muñoze ispriča svoju životnu priču, vjerujem da će masa mladih chefova, kad se vrate kući, početi razmišljati izvan okvira u kojima se trenutačno nalaze. To je naš cilj. Da mladi ili iskusni chefovi pa čak i stari event-menadžeri poput mene budu ponovo impresionirani i otkriju da zapravo još puno toga ne znaju. Samo tako možemo dostići zemlje koje su odavno prepoznate po najvišoj razini gastronomije i usluge. Massimo Bottura ne dolazi ovamo reklamirati svoj lokal i svoje kuhanje, on ima druge, često altruistične razloge dolaska. To je njegova misija, da širi pozitivnu energiju kroz takve projekte. Ujedno je to i naš cilj. Radimo festival jer stalno gledamo gdje postoji neka potreba koja nije zadovoljena i prilika koja još nije iskorištena.

Navala uglednih medija

Takvih je još mnogo, složili smo se, a navodno će s festivala biti upućene i neke važne inicijative. Među ostalima, napokon ćemo dobiti Manifest hrvatske kuhinje! Glavni inicijator i autor je, naravno, Hrvoje Petrić.

– Cilj manifesta je dati smjernice za progresivniji razvitak hrvatske gastronomske scene jer, nažalost, trenutačno nema nikakve strategije koja bi restoraterima ukazivala na aktualne trendove. U tom pogledu svakako kaskamo za svijetom. Uloga dolaska stranih chefova je upravo to, pokazivanjem primjera dobre prakse, potaknuti domaće kuhare na promjenu, ubrzati razvoj, otvoriti nova tržišta, privući nove goste, prezentirati se na bolji način, ukazati na gastronomsko nasljeđe koje imamo, ali i sjajne namirnice. Nastao je na moju inicijativu, a u suradnji s ponajboljim hrvatskim chefovima, malim proizvođačima, hotelijerima, stručnjacima iz područja gastronomije i ugostiteljstva. Još uvijek ga razrađujemo jer se želimo što više usuglasiti i pronaći učinkovit način da bude jednostavan, jasan i provediv. Manifest će živjeti aktivno i nakon festivala. Cilj nam je da on cijele godine kroz razne projekte i evente poluči što više uspjeha i doista pomogne stvaranju nove i bolje hrvatske kuhinje – objašnjava Petrić kojeg smo za kraj zamolili da pokuša WFF smjestiti u neke razmjere. Očekuju li da će odjeknuti i u svjetskim razmjerima?

– Već smo sada pridobili pažnju utjecajnih stranih medija, prvenstveno jer se okupila svjetska kulinarska elita i festival kotira kao jedan od potencijalno najvažnijih u Europi. Na nama je da to i opravdamo dobrom organizacijom i realizacijom zacrtanog programa. Mnogi već sada ispituju o hrvatskim namirnicama, chefovima, restoranima, hotelima, kulturi blagovanja, ali i o Hrvatskoj kao budućoj gastrodestinaciji. Za nas je velika stvar dolazak brojnih najutjecajnijih novinara. Do većine njih nije lako doći jer im je raspored putovanja mjesecima unaprijed isplaniran i pomno biraju kuda će ići i o kome pisati. Pojedini mediji već su me sada molili za ponovni posjet potkraj ljeta i tijekom jeseni – zaključuje Petrić, a Kovaček najavljuje: – Što se tiče tržišta, ambicije su nam puno veće nego s WMF. Po imenima koja gostuju naš festival je već sad u top tri u Europi. Kao takvog ga vodimo, oglašavamo i, kad prođu sve ove globalne muke koje su nas zadesile, mi istrčavamo na europsko i svjetsko tržište. Svi projekti koje agencija Pepermint radi dugoročni su jer to je jedini ispravan koncept.

Ako ste propustili WMF, za WFF nema isprike – četiri dana hedonizma, vrhunskih kuhara, vinara, maslinara, malih domaćih proizvođača, genijalnih masterclassova i tematskih večera za probrano društvo. Možete aktivno sudjelovati u svemu ili, kako kaže Boris Kovaček, naprosto se družiti s ljudima i uživati u najboljem što hrvatska gastronomija nudi. Gdje da potpišemo...