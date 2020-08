Ovaj će tjedan biti osjetno svježiji: Upozorenja za toplinski udar zamijenila su ona za oluje

Nakon nekoliko dana visokih temperatura, čekuje nas promjenjiv i nestabilan tjedan koji će biti osjetno svježiji od prošlog. Upozorenja za toplinski udar zamijenila su ona za mjestimične oluje uoči srijede kad će biti 25. godišnjica 'Oluje'.

Metrolog Zoran Vakula ističe kako će atmosfera biti vrlo nestabilna, te da kiša neće padati ni posvuda ni stalno. Stabilnije, toplije vrijeme s višim temperaturama bit će od petka.

- U utorak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti promjenjivo, uz povremenu mjestimičnu kišu, a velika je vjerojatnost i za lokalno obilnije pljuskove s grmljavinom, pa i olujno nevrijeme s tučom. Temperatura ujutro od 16 do 19 °C, poslijepodne 27 do 30 °C. Svježije nego prošlih dana bit će i u središnjoj Hrvatskoj, uz češću kišu nego na istoku, te gdjegod i obilne pljuskove s grmljavinom zbog kojih postoji i posebno upozorenje - napominje Vakula za HRT.

U gorju i na sjevernom Jadranu će biti grmljavinskih nevremena, a moguće su i lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča, na moru i pijavice. Sunčana će pak razdoblja omogućiti porast temperature zraka od jutarnjih 14 do 19 °C, na otocima i oko 23 °C - do najviših 25 do 28 °C, u gorju malo niže. Osim juga, prolazno će puhati i umjeren do jak jugozapadni i zapadni vjetar, navečer ponegdje i bura.

- Promjenjivo će biti i u Dalmaciji, također uz opasnost od olujnih nevremena s mjestimice obilnom kišom u samo nekoliko sati, a i tučom, na moru i pijavicama. More uglavnom umjereno valovito, prema otvorenome i valovito, većinom uz umjereno i jako jugo, a navečer ponegdje bura i tramontana - napominje ugledni meterolog.

Vjetrovito i gdjegod valovito bit će i na jugu Hrvatske, te također nestabilno, uz opasnost od lokalnih nevremena, osobito prema kraju dana. Najniža temperatura od 20 do 25 °C, a najviša oko 30 °C.

Sredinom tjedna svježije, uz čestu kišu, pa stabilnije...

- U srijedu svježije, u kopnenom porudručju uz pretežno oblačno i kišovito vrijeme, te često umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar koji će dojmu svježijeg pridonositi i od ponovno sunčanijeg četvrtka, kada će temperatura opet rasti, a kiša biti sve rjeđa - prognozira Zoran Vakula za HRT.

I na Jadranu do četvrtka nestabilno, uz povremene mjestimične pljuskove i grmljavinu, te na sjevernom dijelu uz buru - u srijedu ponegdje i jaku, uglavnom podno Velebita s olujnim udarima, a prema jugu slabiji i promjenjiviji vjetar. Uz sve više sunčanih sati opet će sve češće biti vruće.