Stiže velika promjena vremena: Evo gdje će grmljavina, kiša i tuča zamijeniti toplinski val

Već nekoliko dana najavljuje se velika promjena vremena koja neće biti kratkotrajna. Već od utorka se može očekivati osvježenje, ali u nastavku tjedna i česta kiša, obilni pljuskovi s grmljavinom, mjestimice i uz olujna nevremena s tučom.

U ponedjeljak će još u većini Hrvatske biti suho pa i barem djelomice sunčano i razmjerno toplo, uglavnom i vruće, u nekim krajevima uz nastavak opasnosti od toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje, ali tijekom dana i sve nestabilnije, uz mnogima teško podnošljivu sparinu te sve izraženiju južinu.

Malo manje toplo bit će tijekom dana u središnjoj Hrvatskoj, uz djelomice sunčano vrijeme. Uglavnom u drugom dijelu dana uz postupan porast naoblake povremeno će biti kiše, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, osobito prema večeri. Vjetar većinom slab sjeverni, piše HRT.

Na sjevernom Jadranu i u gorju postupno naoblačenje. Kiše, često u obliku pljuskova s grmljavinom može biti već prijepodne, a poslijepodne i navečer pljuskovi ponegdje mogu biti i izraženiji. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 18 °C, a uz obalu noć će biti topla s temperaturom između 23 i 26 °C. Najviša dnevna od 26 do 29 °C, na moru od 30 do 33 °C.

U Dalmaciji će biti pretežno sunčano i vruće. Prema večeri postupno naoblačenje pa na sjevernom dijelu ponegdje može biti pljuskova i grmljavine. Puhat će slabo i umjereno, prema otvorenom moru mjestimice i jako jugo, pri čemu će more biti malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura od 19 do 21 °C, na moru između 24 i 26 °C, a najviša dnevna uglavnom od 31 do 35 °C.

Na jugu Hrvatske će biti najviše sunčana vremena. Puhat će većinom umjereno jugo. Noć će biti topla, a dan većinom vruć, uz najvišu dnevnu temperaturu zraka od 29 do 33 °C."

I duž obale će u noći na utorak i u utorak biti pljuskova s grmljavinom, ponegdje i izraženijih, praćeni obilnijom oborinom. U srijedu i četvrtak još mjestimice kiša. U utorak će na sjevernom dijelu zapuhati bura koja će se u srijedu proširiti na cijelu obalu, a u četvrtak će oslabjeti.