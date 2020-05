Stiže promjena vremena: Očekuje se kiša, grmljavina i silna bura

Pred nama je nova promjena vremena. Do ponedjeljka slijedi jačanje juga i jugozapadnjaka te daljnji pad atmosferskog tlaka što bi moglo teško pasti dijelu građana. Već sutra na jugu Hrvatske, u Dalmaciji te na Sjevernom Jadranu i gorju se očekuje malo kiše, no to neće biti slučaj u Slavoniji, Baranji i Srijemu gdje se očekuje djelomice sunčano vrijeme i iznadprosječno toplo. Znatno više kiše u Hrvatskoj očekuje se početkom idućeg tjedna.

- Mjestimice i u obliku pljuskova s grmljavinom, u utorak na Jadranu gdjegod i s burom silnom. I dok će temperatura zraka u utorak prilično "pasti", što se mnogima, napose na kopnu, baš i neće dopasti, atmosferski tlak zraka naglo će porasti! Stoga će već od srijede biti stabilnije, te ponovno posvuda sunčanije i toplije, ali uz promjenljivu naoblaku još poneke lokacije mogu povremeno dobiti manje kišne "porcije" - prognoziraju meteorolozi za HRT.

Početkom idućeg tjedna u unutrašnjosti se očekuje promjenljivo vrijeme uz izraženu južinu.

- Na Jadranu do srijede promjenljivo i nestabilno, u ponedjeljak uz jako i olujno jugo, koje će u utorak oslabjeti, a na sjevernom i srednjem dijelu prolazno će zapuhati bura. U ponedjeljak i utorak kiše će biti posvuda, pri čemu su mogući i pljuskovi s grmljavinom. U srijedu djelomice sunčano, na sjeveru ponegdje uz malo kiše - prognozira mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.