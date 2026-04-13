PREDSJEDNICA EK

Von der Leyen nije dugo čekala: Pogledajte koliko joj je trebalo da prokomentira poraz Victora Orbana

13.04.2026.
u 08:35

Orbánova 16-godišnja vladavina završila je u nedjelju navečer uvjerljivom pobjedom desnocentrističke oporbe, koju predvodi Magyar.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nije dugo čekala kako bi komentirala rezultate izbora u Mađarskoj na kojima je Viktor Orban izgubio vlast. Von der Leyen je zadovoljna ishodom izbora.

„Mađarska je odabrala Europu“, napisala je von der Leyen na društvenim mrežama samo 17 minuta nakon što je mađarski premijer priznao poraz od oporbenog suparnika Pétera Magyara. „Europa je oduvijek birala Mađarsku. Zemlja se vraća svom europskom putu. Unija jača.“

Orbán je bio među najžešćim protivnicima von der Leyen, a mađarski čelnik godinama se protivio njezinom zakonodavnom programu, a njegova stranka Fidesz čak je koristila njezin lik za napade u oglasima i na plakatima. Vođa Europske narodne stranke Manfred Weber, kojoj pripada pobjednička oporbena stranka Tisza, također nije mogao suzdržati svoje oduševljenje Orbánovim porazom. Orbánova populističko-nacionalistička stranka Fidesz napustila je 2021. skupinu desnog centra EPP-a kako bi se pridružila krajnje desnim Patriotima za Europu, piše Politico.

„Večeras je pobjeda naroda Mađarske!“, napisao je Weber. „Oni potvrđuju da naša desnocentristička politika koja na prvom mjestu stavlja ljude pobjeđuje na izborima.“ „Suština. Rješenja. Jedinstvo - ne prazni slogani i strahovi“, dodao je.

Orbánova 16-godišnja vladavina završila je u nedjelju navečer uvjerljivom pobjedom desnocentrističke oporbe, koju predvodi Magyar. Mnoge političke reakcije na Orbánov poraz usredotočile su se na to što bi njegov poraz značio za Europu, nakon godina u kojima je osujetio jednoglasnost EU o pitanjima poput pomoći Ukrajini, dok je istovremeno pritiskao Bruxelles za stroža pravila o migracijama i nacionalističke politike.

„Mađarsko mjesto je u srcu Europe“, napisala je predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola. Francuski predsjednik Emmanuel Macron čestitao je Magyaru: „Zajedno, unaprijedimo suvereniju Europu, za sigurnost našeg kontinenta, našu konkurentnost i našu demokraciju.“

ST
StariSokol
09:17 13.04.2026.

Ostavimo malo da se ohladi. Vidjeti će mo njegove prve poteze u EU. Hoće li odblokirati zajam 90 milijardi za Ukrainu. Nisam siguran.

