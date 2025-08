Taj Drvenik i njegovo more, Hvarski kanal i pogled prema Sućurju, to more u kojem sam rano proplivao i odrana sam uživao plašiti bližnje time što bih otplivao daleko, daleko, za mene je, u proljeće 1976., još uvijek moj raj i zavičaj koji mi je oduzet jer mi je namijenjeno bilo da nastavim živjeti u Sarajevu, prema kojem osjećam vrlo snažno nepripadanje i odbojnost. To je ono što ja vidim otpočetka Spielbergovih "Ralja". Užas koji biva odmah najavljen nešto je što me se svakako tiče