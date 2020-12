Stanari uništene zgrade u plaču: 'Idemo k rodbini, nećemo nazad'

Dan poslije Siščani još zbrajaju štetu. Oštećeni su mnogi objekti, naviše u središtu Siska, Vrbini, Lađarskoj ulici, Strossmayerovoj ulici, no šteta je i svuda drugdje po gradu i okolnim selima. Neki su jučer saznali da u svoje stanove neće više moći.

– Samo smo iskočili da spasimo živu glavu. Spremili smo nakon prvog potresa u vrećicu dokumente, lijekove i tablete, ali džaba. Kad je počelo tresti, samo sam htjela van, nitko se toga sjetio nije. Jedva smo spasili živu glavu – kazuje nam Siščanka, stanovnica jednog od pet stanova u zgradi sisačkog željezničkog kolodvora.

Od tog potresa u 12.19 sati u svoje stanove nisu kročili. Zgrada je urušena, a kako doznajemo, najvjerojatnije će se morati rušiti najmanje jedno cijelo krilo kolodvora sagrađenog 1862. godine, ako ne i cijela zgrada koja je ne tako davno obnovljena.

– Tuga. Sređujemo godinama to, malo ovdje pa ondje, privedemo da nečemu izgleda i sad je gotovo sve, nema je. Naši prometnici isto su spašavali živu glavu kad se to počelo rušiti – rekao nam je šef sisačkog kolodvora Zvonko Hrgetić, koji je bio u iščekivanju kontejnera za prometnika vlakova, ali i rezultata pregleda pruge Zagreb – Sisak – Novska. Naime, jučer je proveden detaljni pregled pruge jer su zbog jačine potresa bila moguća oštećenja pa su u srijedu vozili autobusi. Popodne su stigli rezultati da je stanje pruge dobro te je željeznički promet normaliziran. HŽ je jučer odlučio da će do 31. siječnja osiguravati besplatan prijevoz stanovnicima pogođenima potresom na području Sisačko-moslavačke županije. Stanovnici ostvaruju pravo na besplatan prijevoz na svim relacijama unutar RH, a karta će im biti izdana na temelju osobnih dokumenata kojima dokazuju mjesto prebivališta na području pogođenom potresom.

Uz pet obitelji u Sisku koje su živjele u zgradi kolodvora, bez krova na glavom ostali su i mnogi drugi. Nedaleko od kolodvora, u Rimskoj ulici 36, vatrogasci su iseljavali stvari iz sigurnijeg dijela zgrade koju moraju napustiti svi stanari. Riječ je o desetak stanova.

Popunjena dvorana

– Idemo k rodbini, ne možemo nazad – uz plač su nam rekli stanari.

VIDEO Epicentar potresa: 'Dimnjak mi je skoro dijete ubio. Sve je popadalo, katastrofa'

Prvu noć nakon potresa mnogi Siščani proveli su izvan svojih domova, na otvorenom, u automobilima, a oko 150 Siščana provelo ju je u sportskim i školskim dvoranama gdje su se za njih brinuli djelatnici Crvenog križa kojima su u pomoć pristigli kolege iz cijele Hrvatske.

– Ovdje je 100 kreveta, sve nam je popunjeno. Dio ljudi nam je došao jutros nakon novih potresa jer su se prestrašili. Vidjeli su da im je ovdje sigurnije i da im je sve osigurano, od hrane i pića do lijekova – rekla je Dunja Vlašić, ravnateljica Crvenog križa Jastrebarsko, koja je u Sisak na ispomoć došla u utorak navečer.

– Hrvatski crveni križ otvorio je broj 0800 11 88 za sve informacije vezano uz potrese. Odgovorili smo na sve potrebe koje su građani imali, zaprimamo donacije i zahvalni smo na tome. Za sve one koji žele donirati najbolje da prate stranicu Crvenog križa i vide što nam je potrebno – rekla je Vlašić.

Nakon tri jača potresa u srijedu ujutro u dvorane su pristigli novi preplašeni Siščani, među njima i Katica iz sisačkog Galdova sa suprugom i unukama.

– Strašno je bilo, sve nam je curilo, žbuka nam je napukla na prvom katu. Bojimo se vratiti, posebno sa suprugom koji je invalid i ne može bježati van. Noćas smo bili kod prijatelja, ali kad smo vidjeli da opet trese, došli smo ovamo. Osjećamo se sigurnije, a zbog supruga mi je bolje ovdje, ima tko paziti na sve nas. Bit ćemo ovdje dok se sve ne smiri – rekla nam je Katica.

U Sportskoj dvorani Brezovica smješteno je i nekoliko izbjegličkih obitelji iz Sirije koje su novi život započele u Sisku. Sada su stanove opet morali napustiti. U srijedu popodne u dvoranama je bilo smješteno 210 ljudi. Mnogi su drugi napustili sisačko područje, u potrazi za sigurnošću.

– Nadam se da će svi doći u organizirani smještaj kako ne bi bili na hladnome. U dvoranama imaju sve što treba, topli kuhani obrok, hranu, liječničku pomoć. U četvrtak će biti organizirana i psihološka pomoć – rekla je gradonačelnica Siska Kristina Ikić Baniček koja je istaknula kako sustav funkcionira, čiste se ruševine, a statičari obilaze objekte.

– Nadamo se samo većem broju statičara da pokriju sve potrebe. Trgovine i ljekarne su se otvorile, no trebaju statičari pregledati i zgrade gdje su banke. Ljudima je to nužno, da dođu do novca – dodala je gradonačelnica napomenuvši da su jučer pregledani svi sisački vrtići te da su dva dobila žutu naljepnicu.

Vrtići rade od ponedjeljka

– Tu moramo sanirati žbuku i odraditi manje popravke. Vrtići bi u ponedjeljak trebali početi raditi nakon te sanacije. Znam da je roditelje strah, no mislim da je dobro da se život nastavi normalno koliko može – rekla je gradonačelnica koja je potvrdila veliku štetu na mnogim sisačkim objektima, među kojima su i Stari most, utvrda Stari grad, Gradski muzej, katedrala sv. Križa, crkva u Selima te crkva svete Marije na Viktorovcu koja je kompletno urušena. Potres je oštetio i veliki dimnjak nekadašnje Segestice u sisačkom centru te će ga se morati srušiti. U potresu je teško ozlijeđeno četvero Siščana, no kako smo doznali od gradonačelnice, njihovo je stanje jučer bilo stabilno.

Iz Sisačkog vodovoda obavijestili su kako se opskrba vodom u njihovu vodoopskrbnom sustavu na području grada Siska i prigradskih naselja te općina Sunja i Martinska Ves odvija normalno. U utorak je vodu trebalo prokuhavati, no od jučer je ona ispravna i bez toga.

Prijave štete na objektima osim putem aplikacije Siščani mogu napraviti i osobno u Gajevoj ulici 2 s obzirom na to da je Gradska vijećnica oštećena u potresu.

VIDEO Potres napravio veliku štetu u Petrinji, Sisku i okolnim mjestima

– Muzej, Holandska kuća, utvrda Stari grad... Svi imaju štete. Tek se sada treba procijeniti kakva je razina štete, imamo dosta uništenih predmeta, uništena su krovišta. Najveća je šteta na samim predmetima po depoima koji se nalaze u muzeju – rekao nam je Vlatko Čakširan, ravnatelj gradskog muzeja Sisak.

I stanje kulturnih dobara izuzetno je loše na cijelom području, a pod kulturnom zaštitom bio je i dio objekata sisačke bolnice koja je teško stradala u potresu. U utorak su iz nje prebačeni svi pacijenti iz oštećenih odjela i zgrada, a sada se radi samo u zgradi ginekologije gdje se nalazi 50-ak pacijenata.