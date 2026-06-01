VIDEO Na ulazu u Split niče novi neboder: Godinama je zjapio nedovršen, a sada se na njemu radi punom parom

Nakon godina čekanja, nagađanja i brojnih neuspjelih pokušaja oživljavanja projekta, poslovna zgrada na Pazdigradu, smještena na samom ulazu u Split preko puta Lovrinca, napokon poprima svoj konačni izgled. Ovih dana ovanula je snimka objavljena na stranici Info.kadar, na kojoj se mogu vidjeti visinski radovi na objektu koji već petnaest godina dominira ovim dijelom grada.

Na adresi Put Pazdigrada 4, zapadno od trgovačkog centra Plodine, godinama je stajala nedovršena armiranobetonska konstrukcija koja je postala jedna od najvećih građevinskih enigmi u Splitu Gradnja zgrade započela je još 2011. godine. Prema tadašnjim planovima, trebao je niknuti moderan poslovni neboder s osam katova i nizom sadržaja koji su za to vrijeme zvučali vrlo ambiciozno. Spominjali su se ekskluzivni klub, restoran, panoramsko dizalo pa čak i helidrom na vrhu objekta. No, jednako brzo kako je gradnja krenula, tako je i stala. Na lokaciji su ostali samo goli betonski katovi i napušteno gradilište koje je godinama propadalo.

U jednom trenutku pojavila se nova ideja, prenamjena nebodera u hotel. Novi investitor iz Kaštel Kambelovca najavljivao je nastavak radova, a u javnosti su se čak spominjala i imena poznatih međunarodnih hotelskih grupacija koje bi mogle upravljati objektom. Međutim, ni taj plan nije zaživio. Radovi su ponovno stali, a priča o hotelu ubrzo je pala u zaborav. Sljedećih desetak godina na gradilištu se gotovo ništa nije događalo. Tek su se povremeno pojavljivali znakovi da je nekretnina promijenila vlasnika. Postavljena je nova zaštitna ograda, osiguran je ulaz u objekt, a na pročelju se pojavilo ime tvrtke koja je navodno preuzela projekt.

Pravi pomak dogodio se tek posljednjih mjeseci. Oko objekta su se ponovno počeli pojavljivati kamioni, građevinski strojevi i radnici, a postavljanje skela jasno je pokazalo da je projekt ponovno aktiviran. Novi zamah gradnji uslijedio je nakon što je zgradu preuzela tvrtka Wellmax. Prema dostupnim informacijama, novi vlasnik na toj lokaciji planira dovršiti poslovnu zgradu koja će dijelom služiti za potrebe tvrtke, dok će ostatak prostora biti namijenjen najmu. Snimke najnovijih radova pokazuju da objekt ubrzano dobiva završne obrise, a mnogi Splićani nadaju se kako će nakon petnaest godina čekanja neboder na Pazdigradu napokon prestati biti građevinska enigma i postati nova poslovna adresa grada.

