novi investicijski ciklus

Kraš kupio proizvodni kompleks u Zaprešiću

Kraš
VL
Autor
Večernji.hr
01.06.2026.
u 14:02

Kraš pokreće novi investicijski ciklus i osigurava preduvjete za značajnije povećanje proizvodnih kapaciteta i širenje proizvodnje, što su ključni preduvjeti za daljnji rast i dugoročno jačanje konkurentnosti

Kraš d.d. potpisao je sa španjolskom kompanijom ROCA ugovor o kupnji zemljišta, površine oko 200.000 četvornih metara, s postojećim industrijskim kapacitetima na području Zaprešića, kao potencijalne nove lokacije buduće proizvodnje. Konačna odluka o mogućem preseljenju tvornice iz Zagreba nije donesena, a ovisit će o tržišnim uvjetima, regulatornom okviru te širim makroekonomskim i geopolitičkim okolnostima.

Budu li ispunjeni svi preduvjeti, početak proizvodnje na novoj lokaciji unutar zagrebačkog prstena, uslijedio bi u razdoblju od pet ili više godina. Proces preseljenja provodio bi se postupno, u fazama, kako bi se osigurao kontinuitet proizvodnje bez prekida.

„Na postojećoj lokaciji na Ravnicama proizvodnja se već više od 20 godina odvija u stabilnim, ali ograničenim volumenima, bez mogućnosti većeg povećanja proizvodnih kapaciteta. A upravo je širenje proizvodnje ključni preduvjet značajnijeg daljnjeg rasta i dugoročnog jačanja konkurentnosti – iskorak kakav zaslužuje stoljetna kompaniji uz čije su proizvode odrastale generacije. Lokacija u Zaprešiću omogućila bi postupno širenje i optimizaciju poslovnih procesa te ostvarivanje punog potencijala“, izjavio je predsjednik Uprave Kraša Tomislav Bagić, te istaknuo kako je namjera zadržati proizvodnju unutar zagrebačkog prstena.

Dugogodišnja tradicija i kvaliteta proizvoda temelj su prepoznatljivosti i povjerenja koje Kraš želi nastaviti graditi i unutar okruženja u kojem djeluje pa potencijalno preseljenje otvara prostor za dijalog s lokalnim zajednicama.

Potencijalno preseljenje značilo bi i otvaranje novih radnih mjesta, a iz kompanije naglašavaju da je cilj zadržati sva postojeća pri čemu bi se, ako odluka o preseljenju bude donesena, posebna pažnja posvetila podršci zaposlenicima pri prilagodbi na novu lokaciju.

