Gol se samozadovoljavao na javnom mjestu kraj Trogira: Sud ga pustio na slobodu

U mjestu Poljica kraj Trogira u petak oko podneva dogodio se incident koji je uznemirio građane i kupače. Splitska policija uhitila je 43-godišnjeg hrvatskog državljanina koji se na javnom mjestu samozadovoljavao u blizini žene koja se nalazila na plaži. Prema policijskom izvješću, muškarac koji radi u inozemstvu dovezao se osobnim automobilom njemačkih registarskih oznaka te parkirao uz cestu neposredno iza žene koja je boravila na plaži, na udaljenosti od svega nekoliko metara, prenosi Dnevnik.hr.

Nakon što je zaustavio vozilo, ostao je sjediti u automobilu s otvorenim vratima, potpuno gol i okrenut prema oštećenoj. Policija navodi da je držao spolni organ u ruci te se samozadovoljavao gledajući u njezinom smjeru. "Takvim ponašanjem okrivljenik je na naročito drzak i nepristojan način na javnom mjestu vrijeđao i omalovažavao moralne osjećaje građana te uznemirio i povrijedio oštećenu", priopćili su iz policije.

Policijski službenici ubrzo su ga pronašli i uhitili te protiv njega podnijeli optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira. Sudu je predloženo da mu odredi zadržavanje i izrekne kaznu zatvora u trajanju od 30 dana. Sud ipak nije prihvatio prijedlog zadržavanja te je muškarac pušten na slobodu, a protiv njega će se voditi prekršajni postupak.