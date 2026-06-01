OKRUGLA OBLJETNICA

Hrvatsko katoličko sveučilište obilježilo 20 godina rada, Plenković istaknuo važnost identiteta i obrazovanja
Šimun Ilić
01.06.2026.
u 14:36

"Vjerujem da će studenti, profesori i zaposlenici uživati u novim prostorima te da će prvih 20 godina Sveučilišta biti nadograđeno novim plodnim akademskim godinama", poručio je Plenković.

Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na obilježavanju 20. obljetnice Hrvatskog katoličkog sveučilišta te završetka obnove sveučilišnog kampusa, projekta vrijednog 33,5 milijuna eura. Istaknuo je kako je riječ o velikom i složenom procesu cjelovite obnove koji je postojeće zgrade praktički pretvorio u nove prostore za više od 1.700 studenata, profesora i djelatnika Sveučilišta.

"Vjerujem da će studenti, profesori i zaposlenici uživati u novim prostorima te da će prvih 20 godina Sveučilišta biti nadograđeno novim plodnim akademskim godinama", poručio je Plenković. Naglasio je važnost Hrvatskog katoličkog sveučilišta u očuvanju hrvatskog katoličkog identiteta, kulture, vjere i tradicije te istaknuo nezamjenjivu ulogu Katoličke crkve u očuvanju hrvatskog naroda kroz povijest. Osvrnuo se i na obnovu nakon potresa, rekavši da je proces u završnoj fazi. Podsjetio je kako je u posljednjih šest godina za obnovu Zagreba, Banovine i drugih pogođenih područja mobilizirano gotovo pet milijardi eura.

Posebno je istaknuo ulaganja u obnovu sakralne baštine, za koju je do sada izdvojeno gotovo 440 milijuna eura. "Završetkom obnove Zagrebačke katedrale ovaj će proces dobiti svoju punu dimenziju", rekao je premijer. Govoreći o obrazovanju, podsjetio je da je u sklopu obnove obnovljeno 150 škola i vrtića te 34 fakulteta i instituta na području Zagreba i Sisačko-moslavačke županije. Plenković je naglasio i da je u tijeku najveće ulaganje u hrvatsko obrazovanje od vremena bana Ivana Mažuranića.

"Vlada ulaže 3,2 milijarde eura u dječje vrtiće, osnovne i srednje škole, fakultete, institute i sportske dvorane diljem Hrvatske", kazao je. Dodao je kako država za obrazovanje izdvaja pet posto BDP-a te ocijenio da bez kvalitetnog obrazovanja nema razvoja i konkurentnosti manjih naroda u suvremenom svijetu.

Na kraju je čestitao djelatnicima i profesorima Hrvatskog katoličkog sveučilišta na dosadašnjim postignućima te izrazio uvjerenje da će nova infrastruktura dodatno ojačati ulogu Sveučilišta kao mjesta znanja, dijaloga, odgovornosti i humanosti.

