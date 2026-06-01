Hrvatsko katoličko sveučilište obilježilo 20 godina rada, Plenković istaknuo važnost identiteta i obrazovanja

Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na obilježavanju 20. obljetnice Hrvatskog katoličkog sveučilišta te završetka obnove sveučilišnog kampusa, projekta vrijednog 33,5 milijuna eura. Istaknuo je kako je riječ o velikom i složenom procesu cjelovite obnove koji je postojeće zgrade praktički pretvorio u nove prostore za više od 1.700 studenata, profesora i djelatnika Sveučilišta.

"Vjerujem da će studenti, profesori i zaposlenici uživati u novim prostorima te da će prvih 20 godina Sveučilišta biti nadograđeno novim plodnim akademskim godinama", poručio je Plenković. Naglasio je važnost Hrvatskog katoličkog sveučilišta u očuvanju hrvatskog katoličkog identiteta, kulture, vjere i tradicije te istaknuo nezamjenjivu ulogu Katoličke crkve u očuvanju hrvatskog naroda kroz povijest. Osvrnuo se i na obnovu nakon potresa, rekavši da je proces u završnoj fazi. Podsjetio je kako je u posljednjih šest godina za obnovu Zagreba, Banovine i drugih pogođenih područja mobilizirano gotovo pet milijardi eura.

Posebno je istaknuo ulaganja u obnovu sakralne baštine, za koju je do sada izdvojeno gotovo 440 milijuna eura. "Završetkom obnove Zagrebačke katedrale ovaj će proces dobiti svoju punu dimenziju", rekao je premijer. Govoreći o obrazovanju, podsjetio je da je u sklopu obnove obnovljeno 150 škola i vrtića te 34 fakulteta i instituta na području Zagreba i Sisačko-moslavačke županije. Plenković je naglasio i da je u tijeku najveće ulaganje u hrvatsko obrazovanje od vremena bana Ivana Mažuranića.

"Vlada ulaže 3,2 milijarde eura u dječje vrtiće, osnovne i srednje škole, fakultete, institute i sportske dvorane diljem Hrvatske", kazao je. Dodao je kako država za obrazovanje izdvaja pet posto BDP-a te ocijenio da bez kvalitetnog obrazovanja nema razvoja i konkurentnosti manjih naroda u suvremenom svijetu.

Na kraju je čestitao djelatnicima i profesorima Hrvatskog katoličkog sveučilišta na dosadašnjim postignućima te izrazio uvjerenje da će nova infrastruktura dodatno ojačati ulogu Sveučilišta kao mjesta znanja, dijaloga, odgovornosti i humanosti.