Šprajc poslušao Capaka i pokazao kako bi trebalo izgledati čitanje 'popisa za cijepljenje'

Poznati voditelj Zoran Šprajc duhovito je komentirao u svojoj emisiji neuspjeh platforme Cijepise, ali i ravnatelja HZJZ Krunoslava Capaka koji je ustvrdio kako će ako platforma ne radi zvati ljude na cijepljenje preko svih medija.

- Dakle, eto kad već ne radi Beroševa aplikacija umjesto nje građane će na cijepljenje pozivati i prozivati mediji, sasvim u duhu vremena i novog normalnog. Tako ćemo izgleda u Informativnim emisijama morati i čitati imena građana pozvanih na cijepljenje, to će recimo ovako izgledati: sutra u 7.30 kod Vatrogasnog doma u Slatini neka se na cijepljenje javi građanin Đuro Đurguzović sa suprugom, u 8 i 15 u sportskoj dvorani u Križevcima neka se za cijepljenje javi građanka Rozalija Mašić, u kinu Jadran u Slavonskom Brodu u 9 sati i 10 minuta cijepit će se Davorka Dorić, Zvonka Čurić i Damira Krajnović sa supružnicima, na željezničkom kolodvoru u Splitu u 14 i 20 obitelj Ivice Letice starijeg zajedno sa sinovima i snajama... i tako dalje i tako dalje sve dok svake večeri ne prozovemo i pročitamo oko pet-šest tisuća imena, nešto će naravno čitati i oni s Nove TV nešto i oni s HRT-a (ti bi zapravo trebali i najviše čitati jer su za to i plaćeni, ali ok ), u svakom slučaju bit će to uzbudljiv i zanimljiv TV program, doduše malo će to trajati svake večeri, ali bar ćemo se svi lijepo upoznati - ustvrdio je Šprajc u RTL Direkt.

Podsjećamo, zbog brojnih poteškoća s platformom Cijepise jučer je održan je sastanak u Ministarstvu zdravstva, nakon kojeg je Capak ustvrdio kako će svi koji su se prijavili za cijepljenje biti cijepljeni.

- Još se nadamo da će platforma proraditi, ali ako to ne bude tako, pozivat ćemo ljude putem svih medija, web stranica, televizije, novina… To je također moguće - izjavio je Capak.

