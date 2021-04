IT stručnjaci o debaklu platforme Cijepise: Trebat će ju raditi iznova. I to netko ozbiljan

Platforma CijepiSe postala je glavna tema cijepljenja, a ministar Vili Beroš došao je u fokus javnosti zbog platforme koja ne radi. Treba li je popravljati ili raditi ponovno? Bojan Bernik je IT poduzetnik koji radi s bazama podataka pa smo ga zamolili za mišljenje.

– Ne možemo vidjeti što je u pozadini samog weba, no znamo da se radi o platformi WordPress koja sama po sebi nije najsretnija. Postoji velika mogućnost da se navuče neki virus ili da se hakira. Za državne stranice i usluge općenito ne preporučuje se da su u WordPressu, osim ako se radi o nekim informativnim stranicama bez osjetljivih podataka. WordPress je solidna platforma, ali nije za nešto tako ozbiljno. Za takve je stranice bitno da su pouzdane te da postoji nekoliko razina tzv. backupa baze upravo zato da se ne dogodi nešto nepredviđeno. Uobičajeno je da se radi backup, pa ako se nešto dogodi, podaci ostaju na još dva mjesta. Što se tiče platforme CijepiSe, mislim da bi je trebalo napraviti ispočetka, ali koristeći postojeći, dosad stečeni knowhow, možda one dijelove i elemente koji trenutačno postoje i funkcioniraju. Logično bi bilo da moj liječnik opće prakse ima uvid u informaciju jesam li se ja prijavio na platformu CijepiSe ili ne. Odnosno ako me prijavio on, ja se više ne bih mogao prijaviti na tu platformu – kaže Bernik.

Ističe da je uvijek kod takvih stvari ključno razdoblje testiranja u kojem se vidi je li sve kako treba, radi li i ima li možda kakvih bugova.

– Informacija je da su oni prvi podaci otišli u nepovrat. Morali bi negdje ostati dostupni, makar na testnom serveru. Ako su pak obrisani ručno, onda se doista radi o nemaru kakvom u takvim projektima nikako ne bi trebalo biti mjesta. Baze podataka posao su za programera koji zna s njima raditi, tko zna kako koji softver funkcionira, pogotovo u situaciji kada je na serveru, kao u ovom slučaju, više desetaka tisuća ljudi. Odnosno koji će postići da se ti podaci ničim ne kompromitiraju. Po svemu što smo doznali, ovo ispada kao čisti amaterizam. Ne mislim da bi onaj tko bi išao popravljati ovo što je dosad napravljeno imao lagan posao, vjerojatno će se tražiti da se sustav napravi od početka. Ovako ozbiljnu stvar mora raditi netko ozbiljan, a cijena ne bi smjela biti faktor, nego tvrtka koja će moći stajati iza toga što isporučuje te koja će sustav moći nadograđivati. Primjerice, novim cjepivima – ističe Bernik.

IT poduzetnik Damir Sabol kaže da je pitanje mogu li ljudi koji su uvodili platformu i doveli nas u ovu situaciju taj posao zaista obaviti kako treba, bilo da se popravlja ili radi sve iz početka.

– Imamo li u Hrvatskoj osobu koja je dobila operativni mandat organizirati cijepljenje i pobrinuti se da digitalna platforma bude u funkciji tog cilja? I ne govorimo o političkoj odgovornosti, nego o mandatu osobe s imenom i prezimenom koja će operativno voditi taj iznimno važan projekt – rekao je osnivač Photomatha i dodao da se radi o dosad najvažnijoj stvari za čuvanje života, za uspješnu sezonu i za ponovno pokretanje gospodarstva.

– Kad imate tako jasan državni prioritet, teško je razumjeti da na njega ne usmjerite sve moguće državne resurse – rekao je Sabol.

>> VIDEO Što bi trebalo piti i jesti prije i nakon cijepljenja, a što ne bi?