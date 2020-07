Splićanka šokirana viđenim. Sestre su govorile: 'Ako on ima koronu, nafrkali smo svi'

Dvije medicinske sestre ispred pacijenata koji su čekali govorile su o čovjeku koji je "imao visoku fibru i otiša'", a svi oni oko njega bili su bez zaštite. "Ako je ima' koronu, nafrkali smo svi.” I onda misliš da govore o nekome slučaju od tko zna kada, a nakon 10 minuta na kolicima izguraju tilo pokriveno lancunon iz ambulante uz čija vrata čekaš svoj red, ispričala je Splićanka iskustvo koje je doživjela prošli tjedan u splitskoj bolnici Križine, a koje ju je, kaže, šokiralo.

Prije ulaza na hitni prijam njoj je, kao i svima ostalima, izmjerena temperatura i morala je ispuniti izjavu o COVID-19. Tim više ju je šokiralo viđeno unutar hitnog prijama. Dodaje i da je odmah nakon što su izišli s tijelom u tu prostoriju ušla čistačica. Kroz zatvorena vrta mogao se osjetiti jak smrad dezinficijensa, opisala je Splićanka za portal Dalmacija Danas.

No tu nije završilo. Nešto kasnije pred vratima se zaustavilo vozilo Hitne medicinske pomoći.

– Doveli su čovika, pozvonili i čekali. Prošlo je debelih 15 minuta. Zovu na fiksni hitne, pa priko motorole, pa ne znam više kako su ih dobili da otvore i prime čovika. A najbolje od svega, kad su ušli, saznam da čovika steže u livoj strani prsiju, bol se širi u livo rame i trne liva ruka… Odustajen od izjave da su ljubazni i profesionalni, prije će bit da su kaotični. Nakon tri pune ure čekanja, obrade i opet čekanja (nalaza), mater zbog koje sam tu, pošalje me po sendvič. Vraćan se, al me sestra na vratima ne pušta unutra i pita da ko me pustija prije, da ona sigurno nije. Tada mi tek govori da pratnja ne smi bit unutar bolnice nego isprid, i da mi je bolje bit vanka, da su danas imali dva suspektna slučaja korone – govori Splićanka koju su ipak nakon nekog vremena pustili unutra kada je njezinu majku trebalo odvesti do WC-a.