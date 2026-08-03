Trump pobijedio na turniru na vlastitom golf-terenu pa poručio konkurenciji: 'Ja imam talent, oni ga nemaju'

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju se pohvalio osvajanjem još jednog klupskog prvenstva na svom golf-terenu u New Jerseyju, ustvrdivši da je pobijedio zahvaljujući "talentu" koji njegovi konkurenti nemaju. Trump je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio snimku "pobjedničkog udarca" na terenu Trump National Golf Course u Bedminsteru, kojim je osvojio klupske naslove u seniorskoj i superseniorskoj kategoriji. – Pobijedio sam rezultatom 70 i iznimno sam počašćen jer, za razliku od ostatka konkurencije, imam vrlo malo vremena za vježbanje budući da sam usredotočen na mnoge druge stvari. To se zove TALENT, a ja ga imam, dok ga oni nemaju! – napisao je Trump. Američki predsjednik strastveni je golfer i često se hvali svojim umijećem na terenu, no godinama ga prate optužbe za varanje, što on odlučno poriče. Prema snimci objavljenoj na internetu, Trump je osvojio klupsko prvenstvo u kategoriji Super Senior Men, koja je uglavnom namijenjena muškarcima starijima od 65 godina, kao i prvenstvo u kategoriji Senior Men, u kojoj se obično natječu muškarci stariji od 50 godina.

President Trump announces that he has won ANOTHER club championship at his Bedminster property



Threw a wedge in there to a foot to seal the win 👀 pic.twitter.com/GFkWD5sGOg — Fore Play (@ForePlayPod) August 2, 2026

I prošle godine osvojio je isto seniorsko klupsko prvenstvo, o čemu je naknadno izvijestila i Bijela kuća. Trump je obje kategorije, seniorsku i superseniorsku, osvojio i 2023. godine, a tada je pobjedu također objavio na Truth Socialu, piše The Independent. – Iz nekog razloga jednostavno sam dobar golfer i sportaš. Osvojio sam mnoga klupska prvenstva i to mi je uvijek velika čast! – napisao je tada. Ipak, njegovu igru golfa već godinama prate optužbe za varanje, koje sežu još u razdoblje prije njegova prvog predsjedničkog mandata. Glumac Samuel L. Jackson optužio ga je 2016. godine da vara tijekom igre. Dvije godine poslije objavljeno je da je profesionalna golferica Suzann Pettersen kazala kako Trump "vara kao lud", iako je ona poslije zanijekala da je to izjavila. Sportski novinar Rick Reilly 2019. godine objavio je i knjigu o navodnom Trumpovu varanju pod naslovom "Commander in Cheat".

– U klubu Winged Foot, čiji je Trump član, nosači palica toliko su se naviknuli gledati ga kako nogom vraća lopticu na fairway da su mu dali nadimak Pele – napisao je Reilly, referirajući se na legendarnog brazilskog nogometaša. Optužbe su ponovno dospjele u javnost prošle godine, nakon što je postala viralna snimka Trumpove partije golfa u Škotskoj. Na snimci se činilo da njegov nosač palica hoda ispred njega i ispušta lopticu bliže fairwayu. New York Times je ranije ove godine izvijestio i da je pokojni senator Lindsey Graham, Trumpov bliski saveznik, tijekom svjedočenja pred velikom porotom 2022. godine neizravno sugerirao da predsjednik vara na golfu. – Neki kažu da možda možete udariti dalje od njega, ali ne možete udariti dalje od njegova nosača palica. Tako je kako je – rekao je Graham kada su ga pitali vara li Trump na golfu.