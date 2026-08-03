Milijuni će gledati prema nebu: Španjolskoj stiže rijedak astronomski događaj

Po prvi put nakon više od stoljeća kopneni dio Španjolske svjedočit će potpunoj pomrčini Sunca, a već idućeg ljeta slijedi još jedan izniman astronomski spektakl. Ovaj je događaj tim značajniji ako se zna da je posljednja potpuna pomrčina Sunca vidljiva iz kontinentalne Španjolske, ne računajući Kanarske otoke, zabilježena samo dva dana prije potonuća Titanica 1912. godine. Budući da je ta rijetka hibridna pomrčina bila spoj prstenaste pomrčine i tek nekoliko sekundi potpune tame nad dijelovima Španjolske, mnogi smatraju kako se posljednja prava potpuna pomrčina u toj zemlji dogodila još 1905. godine.

Ovogodišnji nebeski spektakl bit će još impresivniji jer će se istoga dana poklopiti vrhunac meteorskog roja Perzeida i poravnanje čak šest planeta, pa će nebo ponuditi prizor kakav se rijetko viđa. Dana 12. kolovoza nebo iznad Pirenejskog poluotoka potamnjet će upravo u trenutku kada Sunce bude zalazilo. Potpuna pomrčina bit će vidljiva i iz manjih dijelova Grenlanda i Islanda, dok će se Sunce, Mjesec i Zemlja naći u savršenom poravnanju. Mjesečeva sjena, odnosno umbra koja u potpunosti zaklanja Sunce, prijeći će oko 8260 kilometara za približno sat i pol, pri čemu će najveći dio njezina puta voditi iznad Atlantskog oceana.

Pomrčina će započeti u blizini Sjevernog pola, a potom će se postupno kretati prema jugu. Potpuna faza trajat će najviše dvije minute i 18 sekundi, dok će najdulje potpuno zamračenje biti vidljivo zapadno od islandske obale. Astronomski spektakl završit će iznad Sredozemnog mora. U ovom će prizoru moći uživati i stotine milijuna ljudi izvan područja potpune pomrčine. Djelomična pomrčina bit će vidljiva sve do Aljaske i Sibira, obuhvatit će Kanadu, sjeverni dio Sjedinjenih Američkih Država te velik dio Europe i zapadne Afrike, piše Euronews.

Što se promatrači budu nalazili bliže putanji potpune pomrčine, veći će dio Sunčeva diska biti zaklonjen Mjesecom. U Dublinu će tako biti prekriveno oko 94 posto Sunca, u Oslu 83 posto, dok će u Montrealu pomrčina obuhvatiti 18 posto Sunčeva diska. U New Yorku bit će zaklonjeno devet posto Sunca, a u gradu Norfolku u američkoj saveznoj državi Virginiji oko dva posto. Stručnjaci upozoravaju kako su posebne zaštitne naočale za promatranje pomrčine neophodne čak i kada je vidljiv tek mali dio Sunčeva diska.

Dodatnu posebnost ovom događaju dat će činjenica da će dan započeti poravnanjem šest planeta u obliku luka na jutarnjem nebu prije svitanja, dok će nakon zalaska Sunca, pod mladim Mjesecom, vrhunac dosegnuti meteorski roj Perzeida. Europska svemirska agencija (ESA) organizirat će prijenos uživo iz Astrofizičkog opservatorija Javalambre u Španjolskoj, kao i javno događanje u Leónu. Vlastiti prijenos pripremit će i NASA te talijanski projekt Virtual Telescope, zajedno s drugim organizacijama. „Za mene ovo nije samo znanstveni trenutak. Nije riječ samo o nevjerojatnom poravnanju nebeskih tijela. Ovo je i izrazito ljudski trenutak”, izjavila je direktorica znanosti Europske svemirske agencije Carole Mundell. „To je istinska ljudska povezanost koja nas spaja, dok čvrsto stojimo na Zemlji i istodobno smo povezani sa svemirom.”

U istraživanja će se uključiti i američki sveučilišni timovi koji će iz Španjolske i Islanda lansirati više od 60 balona na velikim visinama kako bi proučavali promjene u Zemljinoj atmosferi tijekom pomrčine, kada dolazi do kratkotrajnog pada temperature. To je čak deset puta više nego tijekom potpune pomrčine Sunca 2024. godine koja je privukla veliku pozornost diljem Sjeverne Amerike. „Nekoliko minuta nije dugo razdoblje, ali sasvim je dovoljno da utječe na atmosferu i stvori onu hladnu, tamnu Mjesečevu sjenu na Zemlji”, rekla je Angela Des Jardins sa Sveučilišta Montana, voditeljica NASA-ina projekta istraživačkih balona.

Ljubitelje astronomije već 2027. godine očekuje još jedan izniman događaj, neuobičajeno duga potpuna pomrčina Sunca koja će omogućiti gotovo tri puta dulje promatranje. Južni dio Španjolske bit će u središtu pozornosti 2. kolovoza 2027., kada će potpuna pomrčina trajati čak šest minuta i 23 sekunde. Putanja pomrčine potom će se nastaviti preko Maroka, Alžira, Libije, Egipta, Saudijske Arabije, Jemena i Somalije. Nakon toga, 26. siječnja 2028., Španjolsku očekuje i prstenasta pomrčina Sunca, čime će se zaokružiti jedinstveni niz od tri velika astronomska događaja, što je, prema riječima Carole Mundell, „sretna slučajnost”.

Astronom Andrei Žukov iz Kraljevskog opservatorija Belgije ističe kako mu pomrčina nikada nije dovoljno, bez obzira na to radi li se o prirodnim ili umjetno stvorenim pojavama. Njegova znanstvena misija Proba-3 tijekom posljednje dvije godine proizvela je više od 60 simuliranih potpunih pomrčina Sunca. Najdulja je trajala čak pet sati i 38 minuta, a omogućila su je dva satelita koja lete u preciznoj formaciji. „Radujemo se novim pomrčinama, bilo da su prirodne ili umjetno stvorene”, zaključio je Žukov.